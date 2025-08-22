Netanjahu prijeti: Zauzećemo Gazu, čak i ako Hamas oslobodi taoce

Izrael će zauzeti cijelu Gazu čak i ako Hamas pristane na sporazum o oslobađanju talaca, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Nakon što su Odbrambene snage Izraela /IDF/ proglasile početak prve faze operacije sa ciljem zauzimanja grada Gaze, Netanjahu je za "Skaj njuz Austtalija" rekao da glavni cilj protjerivanja Hamasa ostaje nepromijenjen.

"Uradićemo to u svakom slučaju. Nikada se nije postavljalo pitanje da li ćemo ostaviti Hamas ovdje ili ne", istakao je Netanjahu.

On se pozvao na podršku predsjednika SAD Donalda Trampa, koji je ranije ovog mjeseca naglasio da Hamas "ne može ostati u Gazi", prenosi "Raša tudej".

"Mislim da je predsjednik Tramp to najbolje sročio. On kaže da Hamas mora da nestane iz Gaze. To je kao kad biste ostavili SS diviziju u Njemačkoj. Znate, očistite veći dio Njemačke, ali ostavite Berlin sa SS divizijama i nacističkim jezgrom", naveo je Netanjahu.

On je naglasio da bi se rat "mogao završiti danas" kada bi Hamas pristao da oslobodi taoce, preda oružje i demilitarizuje Gazu.

Netanjahu je međunarodne kritike za pokolj i mučenje ljudi u Gazi odbacio kao "cunami antisemitizma".

(Srna)