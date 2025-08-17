Izraelski napadi u Gazi: Poginule 42 osobe, 500.000 ljudi na ivici gladi

U izraelskim napadima od ranog jutra ubijena su najmanje 42 Palestinca, među kojima i 22 osobe dok su čekale pomoć, javlja Al Džazira, pozivajući se na podatke lokalnih bolnica u Pojasu Gaze.

Izvor: Shutterstock/Anas-Mohammed

Svjetski program za hranu (WFP) saopštio je da njegovi timovi, iako „čine sve“ da dostave hranu u Gazu, trenutno mogu da obezbijede samo 47 odsto planiranih potreba. Prema podacima ove agencije UN, oko 500.000 ljudi nalazi se na ivici gladi, a jedino bi prekid vatre omogućio da se pomoć poveća na potrebne nivoe.

Izraelska vojska je ranije saopštila da su avioni iz Jordana, UAE, Njemačke, Belgije, Francuske, Italije, Holandije, Danske i Indonezije izbacili 161 paket humanitarne pomoći u Gazu, te dodala da su se Danska i Indonezija danas prvi put pridružile ovim operacijama.

(Agencije/MONDO)