logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izraelski napadi u Gazi: Poginule 42 osobe, 500.000 ljudi na ivici gladi

Izraelski napadi u Gazi: Poginule 42 osobe, 500.000 ljudi na ivici gladi

Autor Nikolina Damjanić
0

U izraelskim napadima od ranog jutra ubijena su najmanje 42 Palestinca, među kojima i 22 osobe dok su čekale pomoć, javlja Al Džazira, pozivajući se na podatke lokalnih bolnica u Pojasu Gaze.

Poginuli u izraelskom napadu na gazu Izvor: Shutterstock/Anas-Mohammed

Svjetski program za hranu (WFP) saopštio je da njegovi timovi, iako „čine sve“ da dostave hranu u Gazu, trenutno mogu da obezbijede samo 47 odsto planiranih potreba. Prema podacima ove agencije UN, oko 500.000 ljudi nalazi se na ivici gladi, a jedino bi prekid vatre omogućio da se pomoć poveća na potrebne nivoe.

Izraelska vojska je ranije saopštila da su avioni iz Jordana, UAE, Njemačke, Belgije, Francuske, Italije, Holandije, Danske i Indonezije izbacili 161 paket humanitarne pomoći u Gazu, te dodala da su se Danska i Indonezija danas prvi put pridružile ovim operacijama.

(Agencije/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gaza Izrael

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ