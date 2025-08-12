Humanitarna kriza u Gazi "nezamisliva": Britanija, Kanada i Australija pozvali Izrael da dozvoli pomoć

Velika Britanija, Kanada, Australija i njihovi evropski saveznici saopštili su da je humanitarna kriza u Pojasu Gaze dostigla "nezamislive nivoe" i pozvali Izrael da dozvoli uvoz pomoći u palestinsku enklavu.

Izvor: Khasan Alzaanin / Zuma Press / Profimedia

"Glad se odvija pred našim očima. Sada je potrebna hitna akcija da bi se glad zaustavila i situacija preokrenula", naveli su ministri spoljnih poslova ovih zemalja u zajedničkom saopštenju koje je objavila Velika Britanija.

Pozvali su Vladu Izraela "da odobri sve pošiljke pomoći od međunarodnih nevladinih organizacija i da deblokira rad osnovnih humanitarnih aktera".

Saopštenje je potpisalo 27 partnera, među kojima su Velika Britanija, Australija, Kanada, Francuska, Japan i EU.

(Srna)