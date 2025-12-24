Stravična eksplozija u Moskvi: Tri osobe poginule u blizini mjesta atentata na generala, samoubica usmrtio dva policajca

Eksplozija u Moskvi dogodila se na oko 500 metara od mjesta gdje je prije dva dana raznijet Putinov general Fanil Sarvarov.
Tri osobe poginule su u stravičnoj eksploziji koja je u noći između utorka i srijede oko 1.30 časova odjeknula u Moskvi.
Eksplozija se dogodila oko 500 metara od mjesta gdje je prije dva dana raznijet Putinov general Fanil Sarvarov.
U najnovijem napadu poginula su dva mlada pripadnika policije i muškarac star oko 37 godina, za kojeg se vjeruje da je bombaš.
Prema nezvaničnim informacijama, muškarac sa crnom kapuljačom i maskom uočen je kako se "mota" oko parkiranih vozila nedaleko od policijske stanice oko 1.15 časova. U jednom trenutku se navodno približio i jednom policijskom vozilu, zbog čega su policajci reagovali.
U trenutku kad su mu prišli, čovjek jeaktivirao eksplozivnu napravu. Sumnjivi muškarac stradao je na licu mjesta dok su policajci sa teškim tjelesnim povredama prebačeni u bolnicu gdje su proglašeni mrtvim.
Navodno se sumnja da je poginuli muškarac uhvaćen u trenutku dok je postavljao eksploziv ispod vozila. U ovom trenutku nije jasno ko je tačno bio meta. Navodno je vozilo gdje je postavljan eksploziv bilo policijsko, ali nije jasno da li je u pitanju patrolno ili "civilno" vozilo.
(Telegraf/MONDO)