Stravična eksplozija u Moskvi: Tri osobe poginule u blizini mjesta atentata na generala, samoubica usmrtio dva policajca

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Eksplozija u Moskvi dogodila se na oko 500 metara od mjesta gdje je prije dva dana raznijet Putinov general Fanil Sarvarov.

Stravična eksplozija u Moskvi: Tri osobe poginule u blizini mjesta atentata na generala Izvor: YouTube/Printscreen/ All most interesting

Tri osobe poginule su u stravičnoj eksploziji koja je u noći između utorka i srijede oko 1.30 časova odjeknula u Moskvi.

Eksplozija se dogodila oko 500 metara od mjesta gdje je prije dva dana raznijet Putinov general Fanil Sarvarov.

U najnovijem napadu poginula su dva mlada pripadnika policije i muškarac star oko 37 godina, za kojeg se vjeruje da je bombaš.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac sa crnom kapuljačom i maskom uočen je kako se "mota" oko parkiranih vozila nedaleko od policijske stanice oko 1.15 časova. U jednom trenutku se navodno približio i jednom policijskom vozilu, zbog čega su policajci reagovali.

U trenutku kad su mu prišli, čovjek jeaktivirao eksplozivnu napravu. Sumnjivi muškarac stradao je na licu mjesta dok su policajci sa teškim tjelesnim povredama prebačeni u bolnicu gdje su proglašeni mrtvim.

Navodno se sumnja da je poginuli muškarac uhvaćen u trenutku dok je postavljao eksploziv ispod vozila. U ovom trenutku nije jasno ko je tačno bio meta. Navodno je vozilo gdje je postavljan eksploziv bilo policijsko, ali nije jasno da li je u pitanju patrolno ili "civilno" vozilo.

 (Telegraf/MONDO)

