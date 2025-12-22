logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Krenuo na posao, a onda je auto eksplodirao: Putinov ključni general raznijet bombom, ovo su novi detalji (Foto)

Krenuo na posao, a onda je auto eksplodirao: Putinov ključni general raznijet bombom, ovo su novi detalji (Foto)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Ruski general-potpukovnik Fanil Sarvarov (56), jedan od ključnih oficira bliskih Kremlju, ubijen je u eksploziji svog vozila "Kia Sorento" u moskovskom naselju Jasenevo. Sarvarov je preminuo na putu do bolnice.

Detalji pogibije generala Fanila Sarvarova Izvor: Društvene mreže/Telegram/Printscreen

Ruski general Fanil Sarvarov ubijen je u eksploziji auto-bombe u MoskviEksplozija se dogodila danas u Moskvi dok je Sarvarov (56) išao na posao. On se nalazio u svom vozilu "Kia sorento" kada je automobil pogodila snažna eksplozija u naselju Jasenevo.

Prema svjedocima, bila je potrebna velika operacija da bi se izvukao iz vozila. Naveli su da je tada bio živ, ali je podlegao povredama na putu do bolnice.

Izvještaji navode da je supruga oficira ubrzo poslije sedam časova ujutru stigla na mjesto eksplozije, ali joj "nije bilo dozvoljeno da vidi svog zarobljenog i ranjenog muža".

Prijavljeno je da je žrtva zadobila "višestruke povrede od gelera, zatvorene prelome, povrede nogu i prelom kosti lica". Pored Putinovog generala, još sedam vozila je takođe pogođeno eksplozijom i oštećeno.

"U početku smo pomislili da je oboren dron. Došlo je do eksplozije, ali nije bilo požara", rekao je jedan lokalni stanovnik.

Ruski Istražni komitet odmah je pokrenuo krivičnu istragu povodom eksplozije.

"Istražitelji i forenzički stručnjaci iz Moskovskog istražnog komiteta, zajedno sa hitnim službama, pregledaju mjesto događaja. Uskoro će biti zakazani brojni pregledi, uključujući medicinska i eksplozivna veštačenja", rekao je portparol.

Vjeruje se da Ukrajina stoji iza atentata na visoke vojne zvaničnike u Rusiji. Prošle godine je general-potpukovnik Igor Kirilov (54), zadužen za ruske trupe za radijacionu, hemijsku i biološku odbranu, poginuo u eksploziji dok je izlazio iz svoje stambene zgrade na putu ka poslu.

General-major Jaroslav Moskalik (58) takođe je stradao kada je "Folksvagen golf" planuo dok je prolazio pored njega u blizini svoje rezidencije kod Moskve ovog aprila.

Možda će vas zanimati

Tagovi

eksplozija Rusija general

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ