logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Putinov ključni general raznijet u eksploziji: Ko stoji iza napada u Moskvi?

Putinov ključni general raznijet u eksploziji: Ko stoji iza napada u Moskvi?

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

General-potpukovnik Fanil Sarvarov (56), načelnik Odjeljenja za operativnu obuku oružanih snaga Rusije, poginuo je jutros u Moskvi nakon što je njegov automobil raznijet nedugo po polasku sa parkinga, prenose ruski izvori.

Putinov ključni general Fanil Sarvarov raznijet u eksploziji Izvor: društvene mreže/Shutterstock/photoibo

General-potpukovnik Fanil Sarvarov (56), načelnik Odjeljenja za operativnu obuku oružanih snaga Vladimira Putina, poginuo je nakon što je jutros raznet njegov automobil u Moskvi.

Jedan od Putinovih ključnih generala raznijet je u svom vozilu marke "kia sorenta" jutros nešto prije 7 časova, nakon što je krenuo sa parkinga. Iako je Sarvaov izvučen živ iz vozila, preminuo je na putu do bolnice.

Izvor: društvene mreže

Visoki ruski vojni zvaničnik je jutros krenuo na posao u svom vozilu, a eksplozija je uslijedila kada je napustio parking u okrugu Jasenjevo.

Spasioci su ranije saopštili da je žrtva bila živa, ali ranjena, te da je bila potrebna velika operacija kako bi bila izvučena iz smrskanog vozila. Mediji su pisali da je Sarvarov zadobio "višestruke povrede od gelera, zatvorene prelome, povrede nogu i prelom kosti lica".

Odmah po izvlačenju iz vozila Sarvarova su prebacili u bolnicu, a potom je stigla vest da je preminuo. Prema navodima lokalnih medija, u eksploziji je oštećeno još najmanje sedam automobila.

Možda će vas zanimati

Tagovi

eksplozija Rusija general

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ