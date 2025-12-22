Putinov ključni general raznijet u eksploziji: Ko stoji iza napada u Moskvi?

General-potpukovnik Fanil Sarvarov (56), načelnik Odjeljenja za operativnu obuku oružanih snaga Rusije, poginuo je jutros u Moskvi nakon što je njegov automobil raznijet nedugo po polasku sa parkinga, prenose ruski izvori.

General-potpukovnik Fanil Sarvarov (56), načelnik Odjeljenja za operativnu obuku oružanih snaga Vladimira Putina, poginuo je nakon što je jutros raznet njegov automobil u Moskvi.

Jedan od Putinovih ključnih generala raznijet je u svom vozilu marke "kia sorenta" jutros nešto prije 7 časova, nakon što je krenuo sa parkinga. Iako je Sarvaov izvučen živ iz vozila, preminuo je na putu do bolnice.

Visoki ruski vojni zvaničnik je jutros krenuo na posao u svom vozilu, a eksplozija je uslijedila kada je napustio parking u okrugu Jasenjevo.

Spasioci su ranije saopštili da je žrtva bila živa, ali ranjena, te da je bila potrebna velika operacija kako bi bila izvučena iz smrskanog vozila. Mediji su pisali da je Sarvarov zadobio "višestruke povrede od gelera, zatvorene prelome, povrede nogu i prelom kosti lica".

Odmah po izvlačenju iz vozila Sarvarova su prebacili u bolnicu, a potom je stigla vest da je preminuo. Prema navodima lokalnih medija, u eksploziji je oštećeno još najmanje sedam automobila.