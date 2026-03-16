Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Tramp tražio pomoć od drugih zemalja u vezi Ormuskog moreuza, a sada tvrdi da mu ne treba

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjenim Državama nije potrebna pomoć drugih zemalja u vezi sa otvaranjem Ormuskog moreuza.

Tramp tvrdi da mu ne treba pomoć oko Ormuskog moreuza Izvor: Kaua209/Shutterstock

"Ne ubjeđujem ih, jer je moj stav da nam niko ne treba. Mi smo najjača nacija na svijetu. Imamo najjaču vojsku na svijetu", rekao je Tramp novinarima.

On je dodao i da neke zemlje žele da pomognu, a pojedine ne. Ponovio je da će, kada se riješi sukob na Bliskom istoku, veoma brzo pasti cijena nafte i stopa inflacije.

Sjedinjene Države i Izrael pokrenule su 28. februara napade na mete u Iranu, uključujući i Teheran.

Eskalacija sukoba dovela je do faktičkog obustavljanja saobraćaja u Ormuskom moreuzu, ključnoj ruti za isporuke nafte i tečnog prirodnog gasa iz zemalja Persijskog zaliva na svjetsko tržište, što je uticalo na izvoz i proizvodnju nafte u regionu.

