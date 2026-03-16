Tramp tražio pomoć od drugih zemalja u vezi Ormuskog moreuza, a sada tvrdi da mu ne treba

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Sjedinjenim Državama nije potrebna pomoć drugih zemalja u vezi sa otvaranjem Ormuskog moreuza.

"Ne ubjeđujem ih, jer je moj stav da nam niko ne treba. Mi smo najjača nacija na svijetu. Imamo najjaču vojsku na svijetu", rekao je Tramp novinarima.

On je dodao i da neke zemlje žele da pomognu, a pojedine ne. Ponovio je da će, kada se riješi sukob na Bliskom istoku, veoma brzo pasti cijena nafte i stopa inflacije.

Sjedinjene Države i Izrael pokrenule su 28. februara napade na mete u Iranu, uključujući i Teheran.

Eskalacija sukoba dovela je do faktičkog obustavljanja saobraćaja u Ormuskom moreuzu, ključnoj ruti za isporuke nafte i tečnog prirodnog gasa iz zemalja Persijskog zaliva na svjetsko tržište, što je uticalo na izvoz i proizvodnju nafte u regionu.