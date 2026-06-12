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Gorivo je u BiH među najjeftinijim u regionu, ali postoji jedna važna caka

Gorivo je u BiH među najjeftinijim u regionu, ali postoji jedna važna caka

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
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Iako je gorivo u BiH među najjeftinijim u regionu, građani od prosječne plate mogu kupiti znatno manje benzina nego stanovnici Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja.

Gorivo u BiH među najjeftinijim, ali kupovna moć otkriva drugačiju sliku Izvor: MONDO/Uroš Arsić
  • BiH je među zemljama sa najnižim cijenama goriva u regionu, ali to ne znači da vozači prolaze najbolje.
  • Kada se uporede plate i cijene benzina, građani BiH mogu kupiti znatno manje goriva nego stanovnici većine susjednih zemalja.
  • Najveću kupovnu moć u regionu imaju građani Slovenije i Hrvatske.

Bosna i Hercegovina nalazi se među zemljama sa najnižim cijenama goriva u regionu, ali to ne znači da vozači u BiH imaju i najpovoljniji položaj kada je riječ o troškovima vožnje.

Prema aktuelnim podacima, prosječna cijena litra benzina Euro 95 u BiH iznosi oko 1,53 evra. Jeftinije gorivo imaju samo Crna Gora i Sjeverna Makedonija, dok vozači u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Albaniji i Rumuniji za litar benzina izdvajaju više novca.

Ovako izgleda lista:

  • Rumunija – 1,84 evra
  • Albanija – 1,81 evro
  • Slovenija – 1,72 evra
  • Hrvatska – 1,70 evra
  • Mađarska – 1,69 evra
  • Bugarska – 1,53 evra
  • Bosna i Hercegovina – 1,53 evra
  • Crna Gora – 1,45 evra
  • Sjeverna Makedonija – 1,33–1,37 evra

Međutim, ekonomisti upozoravaju da cijena goriva sama po sebi ne daje potpunu sliku životnog standarda. Mnogo važnije je koliko goriva građani mogu kupiti od svoje prosječne mjesečne plate.

Kada se uporede prosječna primanja i cijene goriva, situacija izgleda drugačije. Građanin BiH sa prosječnom platom može kupiti oko 520 litara benzina. Sličan rezultat bilježi i Sjeverna Makedonija, uprkos nižim cijenama goriva.

Istovremeno, stanovnici Slovenije od prosječne plate mogu kupiti više od 900 litara benzina, dok građani Hrvatske mogu priuštiti oko 850 litara. U Crnoj Gori taj broj iznosi oko 720 litara, a u Mađarskoj i Bugarskoj oko 650 litara.

To pokazuje da više cijene goriva ne znače nužno i veći finansijski teret za građane. Naprotiv, u zemljama sa višim platama trošak goriva često predstavlja manji udio u kućnom budžetu nego u državama gdje su plate niže.

Najveći jaz vidi se upravo između BiH i razvijenijih zemalja regiona. Iako je benzin u Sloveniji skuplji za gotovo 20 centi po litru nego u BiH, prosječna plata omogućava slovenačkim građanima da kupe gotovo dvostruko više goriva.

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 Stručnjaci ističu da se kupovna moć ne može procjenjivati samo na osnovu cijena proizvoda i usluga, već prije svega kroz odnos cijena i prihoda stanovništva.

Zbog toga BiH, uprkos relativno povoljnim cijenama na pumpama, i dalje zaostaje za većinom zemalja regiona kada se posmatra stvarna mogućnost građana da podnesu troškove goriva.

Prema dostupnim podacima, prosječan broj litara benzina koji se može kupiti za jednu prosječnu neto platu izgleda ovako:

Slovenija – oko 930 litara
Hrvatska – oko 850 litara
Crna Gora – oko 720 litara
Mađarska – oko 650 litara
Bugarska – oko 650 litara
Rumunija – oko 625 litara
Srbija – oko 600 litara
Bosna i Hercegovina – oko 520 litara
Sjeverna Makedonija – oko 520 litara

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