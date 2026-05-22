Aprilski udar na džepove građana: Godišnja inflacija 6,8 odsto, gorivo i prevoz glavni krivci

U Republici Srpskoj život je u aprilu ove godine postao osjetno skuplji, jer je ukupan indeks potrošačkih cijena u odnosu na prethodni mjesec porastao za 2,1 odsto, dok je na godišnjem nivou zabilježen rast od 6,8 odsto.

Prema najnovijim podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku, najveći cjenovni udar u proteklom mjesecu pretrpjeli su građani koji koriste usluge prevoza, dok su osnovne životne namirnice i dalje značajno opterećenje za kućne budžete.

U izvještaju Zavoda navodi se da je, posmatrano po odjeljcima namjene potrošnje, indeks odjeljka prevoz u aprilu 2026. godine u odnosu na prethodni mjesec bio viši za čak 12,5 odsto. Ističe se da su porasle i cijene u segmentima rekreacije i kulture za 2,0 odsto, kao i komunikacija za 1,9 odsto.

S druge strane, zaključuje se da su jedino alkoholna pića i duvan, te zdravstvo zabilježili blagi pad cijena, i to za 0,9, odnosno 0,4 odsto. Kada je riječ o stanovanju, građani su u aprilu izdvajali 1,2 odsto više novca u odnosu na mart, dok je hrana i bezalkoholna pića poskupjela za 0,6 odsto. Odjeća i obuća, namještaj, te restorani i hoteli zabilježili su simboličan rast od po 0,5 odsto.

Osnovne namirnice i gorivo opterećuju budžet

Iako se prosječne potrošačke cijene, kako se napominje u dokumentaciji Zavoda, ne koriste za dalje izračunavanje indeksa zbog uzimanja u obzir više različitih kvaliteta artikala, one najbolje oslikavaju svakodnevicu građana na terenu.

Tako se za kilogram pšeničnog brašna u aprilu izdvajalo 1,68 КМ, dok je kilogram bijelog hljeba koštao 3,82 КМ.

Mesni proizvodi i dalje predstavljaju stavku koja zahtijeva velika izdvajanja, pa je tako kilogram junetine sa kostima u prosjeku koštao 18,48 КМ, teletina bez kosti 34,25 КМ, a svježa piletina 6,78 КМ. Litar mlijeka u tetrapaku plaćao se 1,83 КМ, a za kilogram krompira građani su izdvajali 1,52 КМ.

Kada je riječ o energentima i gorivu, podaci pokazuju da je litar euro dizela koštao 3,52 КМ, dok je motorni benzin od 95 oktana iznosio 2,92 КМ po litru. Ugostiteljske usluge takođe drže svoje cijene, te se za šoljicu kafe u restoranu u prosjeku izdvajalo 2,41 КМ, a za flašu piva 3,41 КМ.

Iz Republičkog zavoda za statistiku ističu da se indeks potrošačkih cijena izračunava na osnovu reprezentativne liste koju u 2026. godini čini 612 proizvoda. Navode da se svakog mjeseca prikupi više od 9.000 cijena po unaprijed definisanom uzorku prodajnih mjesta i gradova. Geografski obuhvat podrazumijeva prikupljanje cijena na šest lokacija, odnosno u Bnajaluci, Bijeljini, Doboju, Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Trebinju.