Banjaluka obilježila godišnjicu smrti 12 beba (FOTO)

Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen-obilježje „Život“ u centru Banjaluke danas su obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba koje su 1992. godine preminule zbog nedostatka kiseonika.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Poštu stradalim bebama odale su porodice, predstavnici institucija Republike Srpske, organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i diplomatskog kora. Vijence su položili predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, lider SNSD-a Milorad Dodik, ministri u Vladi Republike Srpske, kao i brojne delegacije i zvaničnici.

Prethodno je na Novom groblju služen parastos kod spomenika posvećenog banjalučkim bebama.

Podsjećamo, zbog zabrane međunarodnih letova koju je u maju i junu 1992. godine uveo Savjet bezbjednosti UN, kiseonik nije mogao biti dopremljen u tadašnji Klinički centar u Banjaluci. U inkubatorima je, od 22. maja do 19. juna, umrlo 12 novorođenčadi, što je ostalo upamćeno kao jedan od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji grada.

Agonija je prekinuta tek nakon proboja koridora i uspostavljanja kopnene veze sa Srbijom i drugim dijelovima Republike Srpske.

Trinaesta beba, Slađana Kobas, preminula je sa 14 godina, dok je Marko Medaković zbog nedostatka kiseonika zadobio trajne posljedice.