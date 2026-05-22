Banjaluka obilježila godišnjicu smrti 12 beba (FOTO)

Polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen-obilježje „Život“ u centru Banjaluke danas su obilježene 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba koje su 1992. godine preminule zbog nedostatka kiseonika.
Poštu stradalim bebama odale su porodice, predstavnici institucija Republike Srpske, organizacija proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i diplomatskog kora. Vijence su položili predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, lider SNSD-a Milorad Dodik, ministri u Vladi Republike Srpske, kao i brojne delegacije i zvaničnici.
Prethodno je na Novom groblju služen parastos kod spomenika posvećenog banjalučkim bebama.
Podsjećamo, zbog zabrane međunarodnih letova koju je u maju i junu 1992. godine uveo Savjet bezbjednosti UN, kiseonik nije mogao biti dopremljen u tadašnji Klinički centar u Banjaluci. U inkubatorima je, od 22. maja do 19. juna, umrlo 12 novorođenčadi, što je ostalo upamćeno kao jedan od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji grada.
Agonija je prekinuta tek nakon proboja koridora i uspostavljanja kopnene veze sa Srbijom i drugim dijelovima Republike Srpske.
Trinaesta beba, Slađana Kobas, preminula je sa 14 godina, dok je Marko Medaković zbog nedostatka kiseonika zadobio trajne posljedice.