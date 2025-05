Obilježene 33 godine od smrti 12 banjalučkih beba: "Zločin koji ne smije biti zaboravljen"

U Banjaluci su danas obilježene 33 godine od smrti 12 beba u tadašnjem Kliničkom centru zbog nedostatka kiseonika.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je na obilježavanju 33 godine od smrti 12 banjalučkih beba da Srpska neće ponovo dočekati da joj bilo ko na taj način ubija djecu i da neće dozvoliti da odgovornima prljava savjest bude mirna.

Stevandić je rekao da ne zna da li će srpski narod dočekati pokajanje i izvinjenje za smrt 12 beba 1992. godine u tadašnjem Kliničkom centru u Banjaluci zbog nedostatka kiseonika.

On je naglasio da oni koji su to učinili i na taj način šalju monstruozne poruke srpskom narodu da ne može da se izbori, da nema pravo da postoji ili da treba da puzi da bi preživio.

"Prisutvom na ovakvim događajima šaljemo snažnu poruku, ne samo o kulturi sjećanja, nego da i čekamo i da nećemo ostaviti na miru prljavu savjest onih koji su počinili jedan od najvećih zločina, a to je da se na monstruozan način umori 12 beba", poručio je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Stevandić je naglasio da će se iz Srpske prljavoj savjesti onih koji su na osnovu laži donosili odluke stalno slati poruke da nema pravo da bude mirna.

Predsjednik Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Isidora Graorac rekla je da je cilj današnjeg okupljana da se ukaže na veliki zločin koji je počinjen nad 12 nedužnih bića.

"Činjenica je da za ovaj zločin niko nije odgovarao i da su se svi oglušili o vapaje porodica koje su samo tražile povlačenje odluke Savjeta bezbjednosti UN. Teško je ove majke danas utješiti, ali mi kao predstavnici nevladinog sektora i naše institucije smo tu da svakoga ko dođe u Banjaluku dovedemo na ovo mjesto", istakla je Graorčeva.

Prema njenim riječima, siptomatično je da napadi na srpski narod ne prestaju ni danas.

"Nisu prestali napadi na naš narod, ali ni na Republiku Srpsku, koju svi moramo čuvati svim snagama jer je ona jedina garant postojanja Srba na ovim prostorima", poručila je Graorčeva.

Sekretar Udruženja "12 zvjezdica" Željka Tubić rekla je da je stradanje beba bilo najveći motiv tek stvorenoj Vojsci Srpske da krene u odlučujuću i najčasniju bitku – bitku za život.

"To je bila bitka za sve nas, bitka za proboj koridora", navela je Tubićeva.

Ona je istakla da je tom istorijskom bitkom i pobjedom Vojske Republike Srpske prekinuta agonija u Kliničkom centru u Banjaluci i izbjegnuto još veće stradanje kompletne Krajine.

"Sa ovog mjesta svake godine na današnji dan šaljemo poruku cijelom svijetu da se više nikada i nigdje ne desi ovakav zločin i da im smrt naših beba bude opomena za sve buduće postupke", dodala je Tubićeva.

Ona je zahvalila svima koji su danas došli na obilježavanje 33 godine od smrti 12 banjalučkih beba da ovaj zločin ne bude zaboravljen.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da su ovaj zločin počinile ruke moćnika, onih koji danas govore o ljudskim pravima.

"I dalje, nakon 33 godine, čujemo o ljudskim pravima i slušamo o tome kako mi moramo da se ponašamo. Ono što posebno boli jeste što 12 beba nije stradalo jer nije bilo lijeka, već nije bilo tog jednog telefonskog poziva koji bi omogućio da dođe kiseonik", istakao je Stanivuković.

On je dodao da je dužnost svih da danas budu na ovom mjestu, jer je riječ o tužnoj priči koja treba da obilazi svijet.

Vijence i cvijeće na Spomen-obilježju "Život" položili su izaslanici predsjednika Republike Srpske, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Konzulata Srbije, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske, predstavnici boračkih nevladinih organizacija, učesnici marša "12 kilometara za 12 zvjezdica" iz Osječine kod Doboja, te brojni drugi predstavnici političkog i javnog života.

Ranije danas služen je parastos i položeno je cvijeće na spomeniku 12 beba na Novom groblju.

Sveštenik Lazar Balaban rekao je da se uvijek treba sjećati ovih beba i pominjati ih kao anđele Božije koji su u carstvu nebeskom.

"Naša dužnost je da ih se sjećamo, a Božija ruka će stići one koji ne žive po njegovim zapovijestima", rekao je sveštenik Balaban.

Otac prve preminule bebe Milorad Đukelić iz Mrkonjić Grada rekao je da je radio u Moskvi kada mu je javljeno da mu je tek rođeni sin Nenad preminuo.

"Bio sam polumrtav kada su mi javili, za 22 dana sam smršao 26 kilograma", rekao je Đukelić i apelovao da zvaničnici riješe status njegove supruge Dušanke kao civilne žrtve rata.

Dragica Komljenović iz Kneževa, majka djevojčice koja je živjela 14 dana, rekla je da su prošle 33 godine od kada su djeca stradala, ali da pravde za njih nema.

"Ne mogu opisati kakve su to emocije. Imam dvoje djece, ali kada dođe maj toliko mi bude teško da nemam riječi da to opišem. To samo mi roditelji znamo", dodala je ona.

Parastosu su prisustvovali porodice banjalučkih beba, predsjednik Organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac, predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i banjalučke Gradske uprave, te učesnici marša "12 kilometara za 12 zvjezdica" iz Osječine kod Doboja.

Organizator obilježavanja je Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila.

Odlukom Savjeta bezbjednosti UN u maju i junu 1992. godine bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i oni sa bocama kiseonika iz Beograda za Banjaluku, zbog čega je preminulo 12 tek rođenih beba koje su bile u inkubatorima.

Prva beba umrla je 22. maja 1992. godine, nakon čega je uslijedila agonija i smrt ostalih beba. Do 19. juna iste godine u Banjaluci je umrlo 12 beba koje su postale simbol kršenja ljudskih prava i neljudskosti međunarodne zajednice.

Agonija je prekinuta probojem koridora i spajanjem banjalučke regije sa ostalim dijelovima Republike Srpske i Srbije.

Trinaesta beba Slađana Kobas izgubila je bitku za život sa 14 godina, a četrnaestoj bebi Marku Medakoviću nedostatak kiseonika ostavio je posljedice za cijeli život.

