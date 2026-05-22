Danas promjenljivo, oblačno i toplo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) veći dio dana biće promjenljivo do pretežno oblačno, uz sunčane periode, naročito na sjeveru.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Tokom dana samo ponegdje je moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i u narednoj noći razvedravanje. U Hercegovini će preovladavati sunčano, uz umjerenu oblačnost i vjetrovito.

Vjetar umjeren, na istoku i u višim predjelima pojačan sjeveroistočni, u Hercegovini umjerena, na momente i jaka do olujna bura.

Maksimalna temperatura vazduha od 21 stepen Celzijusov do 26, a u višim predjelima od 16 stepeni.

Iz Federalnog hidrmeteorološkog zavoda navode da je u Republici Srpskoj i FBiH jutros umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica tri, Čemerno i Han Pijesak 10, Sokolac, Kalinovik, Kneževo, i Šipovo 11, Ribnik i Drinić 12, Bugojno, Sarajevo i Foča 13, Gacko, Mrkonjić Grad, Livno, Zenica, Gacko, Srebrenica i Banjaluka 14, Zvornik, Srbac, Tuzla, Novi Grad i Doboj 15, Višegrad 17, Bijeljina 18, Bileća i Prijedor 19, Gradačac i Trebinje 20, te Mostar 22 Celzijusova stepena.

Stanje na putevima

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano, a sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke povećana je opasnost od odrona, te se vozačima savjetuje oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu.

U Karanovcu i Krupi na Vrbasu će zbog održavanja Svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama, doći do obustave saobraćaja od 7.00 do 19.00 časova za sva vozila, osim za autobuse.

Alternativni putni pravci su Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić Grad.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Počeli su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta, a na dionici Vršani-Bijeljina zbog proširenja mosta.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase iznad tri i po tone usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra planirana je do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Zbog velikog oštećenja kolovoza, na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla preko Banj brda, putnička vozila do tri i po tone saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00, zbog bušačko minerskih radova.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH je zbog sanacije kolovoza zatvorena dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom auto-puta.

Na dionicama auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj /preko mosta Hercegovina/, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.