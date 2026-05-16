Danas hladnije uz kišu: Metereolozi upozoravaju na obilne padavine i moguće bujične poplave

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na obilne padavine ovog vikenda na jugu i zapadu Republike Srpske koje mogu da uzrokuju problem sa bujičnim vodama.

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti hladnije vrijeme sa kišom, a ponegdje i sa lokalnim nepogodama praćenim jakim pljuskovima i vjetrom.

Prije podne na jugu i zapadu očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom uz obilnije padavine koji će se tokom dana proširiti do istoka, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasnije po podne i uveče biće oblačno i hladnije sa kišom, dok će na jugu padavine slabiti i prestati.

Dnevna temperatura vazduha od 12 na zapadu do 21 na istoku, a u višim predjelima na zapadu od osam stepeni Celzijusovih.

U prvom dijelu dana na sjeveru će duvati slab vjetar, a u ostalim predjelima umjeren do jak jugo. Po podne u većini predjela duvaće umjeren do jak sjeverozapadni i zapadni vjetar.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je preovladava pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica tri, Kneževo, Mrakovica i Čemerno sedam, Han Pijesak osam, Mrkonjić Grad, Kalinovik, Sokolac i Ivan Sedlo devet, Rudo 10, Banjaluka, Višegrad, Gacko, Ribnik i Livno 11, Prijedor, Foča, Srbac, Novi Grad, Sarajevo i Sanski Most 12, Bijeljina, Doboj i Tuzla 13, Srebrenica 14, Bileća 15, Trebinje 16, te Mostar 17 stepeni Celsijuzovih.

Najviše kiše u prethodna 24 časa palo je na Čemerno, i to 55 litara po metru kvadratnom, u Gacku 48, u Novom Gradu 33, u Trebinju 32, u Prijedoru 25, u Bileći 18, u Srpcu 15, a u Foči 12.

U Mrkonjić Gradu je palo 12 litara kiše po metru kvadratnom, u Banjaluci 10, u Ribniku i Mrakovici po devet, u Kneževu osam, u Bijeljini pet, u Kalinoviku četiri, u Višegradu tri, te u Doboju, Rudom i na Sokocu dva.

Očekuje se da će danas prije podne na jugu i zapadu pasti od 30 do 70 litara kiše po metru kvadratnom, a u Hercegovini lokalno i više.

Na istoku će pasti od 10 do 20 litara po metru kvadratnom.

Zbog obilnih padavina u kratkom periodu na zapadu su mogući problemi sa bujičnim vodotokovima i oborinskim vodama, kao i sa oticanjem vode u urbanim zonama, upozorili su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Zbog nestabilnih vremenskih uslova i kiše, saobraćaj se jutros odvija po mokrim ili vlažnim kolovozima, uz smanjenu vidljivost, te povećanu opasnost od odrona i klizišta, pa se vozačima savjetuje maksimalan oprez, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Kada je riječ o graničnim prelazima, zadržavanja su kratkotrajna.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacija.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Počeli su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta, a na dionici Vršani-Bijeljina zbog proširenja mosta.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase iznad tri i po tone usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra planirana je do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Zbog velikog oštećenja kolovoza, na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla preko Banj brda, putnička vozila do tri i po tone saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na magistralnom putu LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija zbog minersko-bušačkih radova u kamenolomu "Rogoušić" dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova radnim danima i subotom.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00, zbog bušačko minerskih radova.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH je zbog sanacije kolovoza zatvorena dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom auto-puta.

Zbog radova na dionici auto-puta od naplatnog mjesta LJubuški do graničnog prelaza Bijača vozila saobraćaju usporeno.

Na dionicama auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj /preko mosta Hercegovina/, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, dok je za vozila iznad dozvoljene mase i dalje obustavljen.

(Srna/Mondo)