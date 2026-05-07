Kritična tačka kod "Incela" napokon osigurana: Postavljeni graničnici gdje su vozila udarala u nadvožnjak

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
Kod nadvožnjaka u blizini nekadašnjeg "Incela" postavljen je sistem preventivne kontrole visine koji ima za cilj da na vrijeme upozori vozače na ograničenja, te spriječi nastanak materijalne štete i potencijalno opasnih situacija.

Na navedenoj dionici, koja predstavlja usko saobraćajno grlo u gradu, u proteklom periodu često su se događale nezgode, nerijetko i sa smrtnim ishodom. Vozači na ovom mjestu često nisu uočavali standardne saobraćajne znakove o dozvoljenoj visini, što je dovodilo do opasnih situacija.

Kako je pojasnila ovlašteni potpisnik Odjeljenja za saobraćaj i puteve Valentina Balaban, ovaj sistem se sastoji od dva poluportala i dva portala postavljena sa obje strane saobraćajnice, a opremljeni su specijalnim plastičnim graničnicima.

"Ovi elementi služe kao sigurna i efikasna opomena, jer daju jasan vizuelni signal u slučaju prekoračenja dozvoljene visine, bez rizika od oštećenja vozila. Poseban akcenat stavljen je na bezbjednost, zbog čega je za kompletnu konstrukciju izvršen detaljan statički proračun, čime je obezbijeđena stabilnost i dugotrajnost sistema u svim vremenskim uslovima. Ovaj projekat predstavlja još jedan korak ka stvaranju bezbjednijeg i uređenijeg saobraćajnog okruženja, gdje je zaštita ljudskih života i imovine apsolutni prioritet", naglasila je Balaban.

