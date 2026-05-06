Obilježavanje Dana pobjede: U subotu obustava saobraćaja u Banjaluci

Iz Gradske uprave Banjaluka najavljena obustava saobraćaja u centru grada.

Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava javnost da će u subotu, 9. maja biće obustavljen saobraćaj u Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleja svetog Save do Ulice Marije Bursać, u vremenu od 10.30 do 12.30 časova zbog obilježavanja „Dana pobjede nad fašizmom 1945. godine“.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, dio od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, biće izvršeno preusmjeravanje autobusa iz smjera sjevera iz Ulice Kralja Petra I Karađorđevića desno ulicama Vuka Karadžića, Ranka Šipke, lijevo na tranzit do kružnog toka, Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom, a u suprotnom smjeru autobusi saobraćaju registrovanom trasom, odnosno ulicama Kninska, Vidovdanska i dalje postojećom trasom.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a.

