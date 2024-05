Dodik: Republika Srpska je antifašistička zemlja mira, slijedi borba za slobodu od BiH (VIDEO)

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas u Banjaluci da je srpski narod masovno stradao u Drugom svjetskom ratu u borbi protiv fašizma i da je važno to znati, jer narod koji izgubi pamćenje prema istorijskim činjenicama, nema šansu za budućnost.

Dodik je naglasio da Srbima predstoji još jedna borba za slobodu – slobodu od BiH.

"Zato je snažan naš otpor prema svakoj vrsti ugnjetavanja koju imamo ovdje", rekao je Dodik, obraćajući se na obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom.

On je napomenuo da su Srbi imali dva antifašistička pokreta – partizanski i otadžbinski, a da su potomci oba pokreta bili jedinstveni u Odbrambeno-otadžbinskom ratu u redovima Vojske Srpske braneći svoju slobodu i pravo da obilježavaju svoje pobjede.

"To govori da je sloboda ono što objedinjuje srpski narod u cjelini", istakao je Dodik.

On je naglasio da je njemači režim u Drugom svjetskom ratu usmrtio više od 30 miliona ljudi, da su stradali svi koji su bili na udaru fašističke ideologije i smatrali da treba da žive slobodno bez obzira na naciju i vjeru.

On je naveo da je Holokaust nad Jevrejima bio zločin koji nije zapamćen u istoriji, koji su činili bez oklijevanja četiri godine.

"Zato je pobjeda nad fašizmom trajna i ne može biti zamijenjena nekim drugim terminima kako to pokušavaju da urade u EU kada kažu da je to Dan Evrope, da se ne bi pominjalo da je pobjeda nad fašizmom, odnosno NJemačkom tog vremena", naglasio je Dodik.

Predsjednik Srpske je poručio da je Republika Srpska antifašistička, u kojoj mogu da žive svi, bez obzira na vjeru i naciju.

"Muslimani, kao zajednica u Republici Srpskoj, imaju pravo da se osjećaju slobodno i svoji na svome, da upražnjavaju vjeru u vjerskim objektima. Ali, to ne znači da mislim da je BiH dobra za nas. Mislim da Srbima predstoji još jedna borba za slobodu – slobodu od BiH", naglasio je Dodik.

On je konstatovao da 30 godina od pokušaja da se napravi neki održiv model – BiH nije uspjela.

Dodik je naglasio da Srbi moraju uvijek biti na oprezu jer se danas, nakon velikih stradanja u istoriji, a uz asistenciju NJemačke, pokušavaju rezolucijom u UN okarakterisati kao genocidan narod.

"Kada god se osvrnemo na naše teško vrijeme, uvijek vidimo na drugoj strani neprijateljsku NJemačku. Vidjeli smo to u dva svjetska rata, u raspadu Jugoslavije, a sve u namjeri da razbiju i osvete se Srbima. Tako treba posmatrati i ovu danas priču u kojoj se nalazimo sa njihovim lažnim visokim predstavnikom koji veliča fašističke formacije i koga su poslali nama da određuje šta treba da radimo i nameće propise", rekao je Dodik.

On je poručio da će Srbi nastaviti ovdje da žive mirno i da je Republika Srpska stabilna zajednica koja ima svoj karakter i politiku i koja neće uvesti sankcije bratskoj Rusiji.

"Nažalost, i o tom pitanju smo podijeljeni u BiH. To nije nikakvo čudo, to samo govori da je BiH skup nemogućeg. Srbi su pobijeni kroz niz genocida masovno u Drugom svjetskom ratu, najviše od ustaša koje su činili pripadnici tadašnjeg hrvatskog i muslimanskog, a danas ti isti hoće nama da nametnu priču da su Srbi oni koji su to činili", rekao je Dodik.

On je naveo da se u Srebrenici nije dogodio genocid, ali jeste teški zločin.

"Za te događaje pojedinci su odgovarali. Kažu nam da ta rezolucija nema ništa protiv srpskog naroda. Podvaljuju, nismo toliko nepismeni. Kažu - to će pomiriti. Kako će pomiriti? S čime da se mirimo? Nije srpski narod genocidan", naglasio je Dodik.

On je upitao kakva je pravda i pomirenje ako niko nije odgovarao za zločine nad Srbima.

"Donošenje rezolucije u UN, koju namjeravaju, put je ka potpunom nesporazumu istorijskih dimenzija između našeg i drugih naroda u BiH. Srbi se ne smiju pomiriti sa tim", napomenuo je Dodik.

On je rekao da će nakon usvajanja rezolucije biti održan svesrpski sabor, da će biti poznati srpski zahtjevi, kao i da nakon donošenja te rezolucije Republika Srpska više neće vidjeti svoje mjesto u BiH.

"Ovo rukovodstvo će učiniti sve da Republika Srpska ostane mirna i da politički procesi imaju primat nad bilo kojim drugim. Posvetimo se našim životima, našoj slobodi, našoj Republici Srpskoj, našoj Srbiji, našoj Rusiji i svim slobodnim ljudima svijeta. Neka živi Republika Srpska, sjećanje na stradale u svim ratovima, koje je za nas bolno. Neka živi Srbija, neka živi Rusija!", poručio je Dodik.

U Banjaluci su, u okviru obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom, prethodno položeni vijenci i cvijeće na Spomenik žrtvama fašizma na Trgu palih boraca.

U ime institucija Republike Srpske vijenac je položio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, u pratnji srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović, predsjednika Narodne skupštine Srpske Nenada Stevandića i predsjednika Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Danijela Egića.

Dan pobjede nad fašizmom obilježava se 9. maja u znak sjećanja na taj dan 1945. godine kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke NJemačke, čime je završen Drugi svjetski rat u Evropi, koji je u istoriji čovječanstva bio najmasovniji, a po broju ljudskih žrtava najstravičniji sukob u kojem je poginulo oko 60 miliona ljudi.

Srpski narod bio je predvodnik borbe protiv fašizma na prostoru bivše Jugoslavije i podnio najveće gubitke, a Sovjetski Savez dao je najveći doprinos u slamanju fašizma.

Bivša Jugoslavija, koja je tada i kroz istoriju bila na strani saveznika, imala je najveće gubitke koji se, prema državnoj komisiji bivše SFRJ, procjenjuju na 1,7 miliona ljudi.

