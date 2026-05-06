Dan pobjede nad fašizmom: SUBNOR RS poručio - "Mladima ostaviti u nasljeđe mir, slobodu i antifašizam"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Sadašnje generacije moraju mladima u Republici Srpskoj ostaviti u nasljeđe slobodu i mir, kao i odlučnost u antifašističkoj borbi, poručio je predsjednik SUBNOR-a Republike Srpske Slobodan Šobić.

Povodom predstojećeg obilježavanja 81 godine od pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, Šobić je rekao da u nekim zemljama oživljava fašizam pod drugim imenom, ali da u Republici Srpskoj nisu zaboravljeni oni koji su junački položili živote za slobodu i buduće generacije.

"Naša je obaveza da mladima prenosimo antifašističke ideje, borbu za mir među državama i narodima, te da ih osposobimo da mogu naći rješenja za krizne situacije u kojima se svijet trenutno nalazi", naveo je Šobić.

Dan pobjede nad fašizmom obilježava se 9. maja u znak sjećanja na taj datum 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen Drugi svjetski rat u Evropi, koji je u istoriji čovječanstva bio najmasovniji, a po broju ljudskih žrtava najstravičniji sukob u kojem je poginulo oko 60 miliona ljudi.

Srpski narod bio je predvodnik borbe protiv fašizma na prostoru bivše Jugoslavije i podnio je najveće gubitke, a Sovjetski Savez dao je najveći doprinos u slamanju fašizma.

Bivša Jugoslavija, koja je tada i kroz istoriju bila na strani saveznika, imala je najveće gubitke koji se, prema državnoj komisiji SFRJ, procjenjuju na 1,7 miliona ljudi. 

(Srna)

