Stanivuković najavio civilni rok za mlade u Banjaluci: "Ako pobijedimo u Srpskoj, biće obavezan"

Gradonačelnik Draško Stanivuković najavio program civilne obuke.

Izvor: Nikolina Damjanić, mondo.ba

Gradonačelnik Draško Stanivuković najavio je danas da je otvoren javni poziv za mlade od 18 do 25 godina za učešće u programu civilne obuke koji će biti organizovan u Kampu na Vrbasu, s ciljem edukacije mladih o reagovanju u vanrednim situacijama i elementarnim nepogodama.

Stanivuković je rekao da će polaznici tokom obuke prolaziti teorijski i praktični dio prve pomoći, obuku o ponašanju u kriznim situacijama, kao i pripremu hrane i organizovanje kampova.

"Civilna obuka znači spremnost i disciplinu. Želimo da mladi nauče kako da reaguju kada se dese elementarne nepogode i druge krizne situacije", rekao je Stanivuković.

Dodao je da će Grad Banjaluka obezbijediti smještaj, hranu i osiguranje za učesnike, a da će obuka biti organizovana u kampu u Krupi na Vrbasu.

Prema njegovim riječima, prvi ciklus planiran je u julu, a trajanje obuke biće 20 dana. Ukoliko interesovanje bude veće, planirano je proširenje kapaciteta i organizovanje više grupa i termina.

Stanivuković je podsjetio na poplave iz 2014. godine, ističući da tada mnogi građani nisu znali kako pravilno reagovati u kriznim situacijama.

"Ove obuke vrijede za cijeli život. Imaćemo sigurnije društvo koje zna kako da se ponaša kada se nešto desi", naveo je on.

Na pitanje koliko će sredstava biti izdvojeno za prvi kamp, Stanivuković je naveo da će se tačno znati po završetku javnog poziva.

Poručio je i da bi volio da je Vlada Republike Srpske partner u ovom projektu, te pozvao i druge lokalne zajednice da se priključe programu.

"Ako pobijedimo na nivou Republike Srpske, uvešćemo obavezan civilni rok za cijelu Republiku Srpsku", rekao je Stanivuković.

Gavrilo Kerkez iz Civilne zaštite Grada Banjaluka rekao je da je cilj jačanje ove službe kroz povjereničku službu.

"Imamo sve veći broj elementarnih nepogoda, i potreba je sve veća. Imamo mlade ljude koji su voljni ponoći, ali nemaju vještine", rekao je on.

Dodao je da je poziv otvoren do 24 juna.

"Imaćemo edukacije u slučaju reagovanja kod požara, poplava i zemljotresa, ali i načinu komuniciranja u slučaju kriznih situacija", naveo je Kerkez.

Omladinac Bojan Gaković pozdravio je ovu ideju i dodao da je to način da se mladi nauče disciplini.

"Pozivam sve mlade da se prijave", poručio je.