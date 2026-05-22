Otvoreno pismo Stanivukoviću: Centar za životnu sredinu traži hitnu obustavu radova uz Vrbas u Banjaluci

Centar za životnu sredinu predao je otvoreno pismo gradonačelniku Drašku Stanivukoviću sa zahtjevom za hitnu obustavu svih daljih radova na izgradnji šetališta na obali i u koritu rijeke Vrbas.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako je rekao predstavnik Centra, Igor Kalaba, otvoreno pismo podržalo je više od 20 nevladinih organizacija, kao i stručnjaci i profesori sa Univerziteta u Banjoj Luci iz oblasti arhitekture, urbanizma, šumarstva i zaštite životne sredine.

"Danas smo predali otvoreno pismo u kojem pozivamo Gradsku upravu da do daljnjeg obustavi sve radove koji se odnose direktno na korito i samu obalu Vrbasa. Naši zahtjevi odnose se na otvaranje procesa za učešće stručne i šire javnosti, kao i na veću transparentnost projekta", rekao je Kalaba.

On je naveo da Centar traži raspisivanje javnog konkursa za uređenje priobalja, ističući da je riječ o projektu od velikog značaja za Banju Luku koji mora biti vođen transparentno i uz angažovanje stručnjaka najvišeg ranga.

Kalaba je poručio da će Centar za životnu sredinu nastaviti sa pravnim i institucionalnim koracima kako bi pokušao zaustaviti dalje radove, te dodao da očekuju odgovor Gradske uprave u narednih nekoliko dana.

Govoreći o već izvedenim radovima, Kalaba je rekao da bi u „"dealnom scenariju" trebalo pristupiti rušenju spornih zahvata i rekultivaciji obale, ali da je riječ o dugom i kompleksnom procesu.

"Najvažnije je da se spriječi dalja šteta", istakao je on.

U otvorenom pismu Centar za životnu sredinu navodi da su radovi na pojedinim dionicama uz Vrbas započeti bez potrebnih dozvola i saglasnosti, te upozorava na netransparentnost projekta i moguće kršenje zakonskih procedura.

Podsjećaju i da je u aprilu ove godine na obali Vrbasa posječeno više od 20 stabala, uglavnom vrba, što je gradonačelnik ranije okarakterisao kao grešku.

Među zahtjevima upućenim Gradskoj upravi su hitna obustava radova, objavljivanje kompletne projektne dokumentacije, uključivanje stručne i šire javnosti u donošenje odluka, poštovanje sudskih odluka i organizovanje međunarodnog urbanističko-arhitektonskog konkursa za uređenje priobalja Vrbasa.