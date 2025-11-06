Stanivuković obišao radove na šetalištu uz Vrbas, Centar za životnu sredinu upozorava na nepravilnosti

Gradonačelnik Draško Stanivuković danas je obišao radove na novoj dionici šetališta uz rijeku Vrbas, dok je Centar za životnu sredinu ponovo upozorio na nepravilnosti u vezi s ovim projektom, tvrdeći da su radovi počeli bez potrebnih dozvola.

Iz Centra za životnu sredinu saopšteno je da su juče podnijeli tužbu u upravnom sporu protiv JU „Vode Srpske“, zbog, kako navode, nepravilnosti u postupku izdavanja vodnih smjernica. Istaknuto je da javnost nije bila blagovremeno obaviještena o podnesenom zahtjevu Grada Banjaluka, te da postupak nije vođen u skladu sa Zakonom o vodama Republike Srpske.

„Očigledni propusti u vođenju postupka i sadržaj obrazloženja ukazuju da je vodoprivredni akt nezakonit“, rekla je Sonja Kosanović, pravnica Centra.

Iz Centra za životnu sredinu ponovo su postavili niz pitanja gradskoj administraciji, navodeći da javnost i dalje nema odgovore o ključnim aspektima projekta.

"Kako u Gradskoj upravi objašnjavaju pokretanje radova bez dobijenih dozvola i kakav je to signal za građane? Ako se u radove ulazi bez vodnih smjernica, to znači da nije završen ni sam projekat, a ne samo da dozvole nedostaju. Šta to poručuje građanima koji bi, po istom principu, mogli sami graditi i naknadno legalizovati objekte?", saopštili su iz Centra.

Oni su podsjetili i da dio šetališta prolazi kroz zonu prvog stepena zaštite, područje Srpskih Toplica i banje Vrućice, koje je proglašeno nacionalnim spomenikom BiH. Zbog toga su, navode, zatražili pojašnjenje da li Gradska uprava ima odobrenje za izvođenje radova u toj zaštićenoj zoni.

Centar ukazuje i na problem ćutanja administracije, tvrdeći da Gradska uprava mjesecima ignoriše njihove zahtjeve za pristup informacijama, te da se na prethodno izgrađenom dijelu šetališta već uočavaju oštećenja i propusti.

„Nismo protiv šetališta, već protiv kršenja zakona i ponižavanja struke i pravne države“, poručio je Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu, naglašavajući da se radi o projektu koji je započet u junu, prije izdavanja vodnih smjernica i saglasnosti.

Stanivuković: „Šetalište mijenja lice grada, sve dozvole su pribavljene“

Gradonačelnik Draško Stanivuković danas je sa saradnicima obišao radove na novoj dionici šetališta, poručivši da je riječ o projektu koji „daje duh Banjauci“ i koji građani "masovno podržavaju".

„Čuli ste reakcije ljudi, svi su za ovo šetalište. Ovaj projekat mijenja grad, donosi uređen prostor uz Vrbas i pruža Banjaluci ono što joj je dugo nedostajalo“, rekao je Stanivuković.

Gradonačelnik je naveo da se trenutno uređuje oko 800 metara obale, od Švedske plaže do Vrućice, i da će projekat uskoro biti završen.

На радост свих грађана, градимо НОВЕ КИЛОМЕТРЕ ШЕТАЛИШТА уз наш Врбас!



Данас сам обишао радове на изградњи нове дионице од Шведске плаже до Врућице. Већ наредне године почињемо са шеталиштем од Градског до Венеција моста, након чега ћемо имати непрекидну пјешачку стазу дугу…pic.twitter.com/44R3dkQXXk — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D)November 6, 2025

„Radimo nove plaže, rasvjetu, mobilijar, serpentine do Banj brda i sadnju drveća. Do kraja godine šetalište će biti spojeno, a s proljeća dodatno uređeno“, dodao je on.

Stanivuković je naglasio da Grad posjeduje svu potrebnu dokumentaciju i da se radovi odvijaju u skladu sa zakonom.

„Vodimo računa o životnoj sredini. Želimo da ovo mjesto postane simbol Banjaluke“, rekao je Stanivuković.