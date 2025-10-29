logo
Uprkos ranijoj zabrani radova: Bageri ponovo na obali Vrbasa u Srpskim Toplicama (VIDEO)

Autor Dragana Božić
0

Poslije nekoliko mjeseci zatišja, bageri i kamioni ponovo su se pojavili na obali Vrbasa u banjalučkom naselju Srpske Toplice, poznatom i kao Šeher.

Bager ponovo na Vrbasu Izvor: Centar za životnu sredinu

Radovi su izazvali novu zabrinutost građana i ekoloških organizacija, koje upozoravaju da se kopa u zoni prvog stepena zaštite — području koje je proglašeno nacionalnim spomenikom BiH.

Iz Centra za životnu sredinu navode da raspolažu samo neformalnim informacijama prema kojima su pribavljene vodne smjernice, ali ne i sve potrebne dozvole. Na terenu, ističu, nema ni table sa podacima o investitoru, izvođaču ili projektu.

Izvor: MONDO

„Gradska administracija i dalje ćutanjem krši zakon. Po onome što se može vidjeti, radnici bez projekta odlučuju gdje će kopati, rušiti obalu ili uklanjati drveće“, saopštili su iz Centra, dodajući da su o svemu obavijestili komunalnu i republičku inspekciju i da očekuju hitnu reakciju nadležnih.

Podsjećaju da su Srpske Toplice, uključujući i poznatu Vrućicu, pod zaštitom države i da svaki zahvat u ovoj zoni mora biti odobren i stručno vođen.

Republička uprava za inspekcijske poslove je tokom ljeta postavila tablu kojom je gradskoj upravi Banjaluka zabranila dalje radove na ovoj lokaciji bez potrebnih vodopravnih akata iz „Voda Srpske“.

S druge strane, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković tvrdi da je sve urađeno u skladu sa zakonom.

„Nastavljamo izgradnju šetališta uz Vrbas na potezu od Švedske plaže do Vrućice i za taj projekat posjedujemo vodne saglasnosti, građevinsku dozvolu i budžetirana sredstva. Novoizgrađeno šetalište jedno je od omiljenih mjesta za uživanje naših građana i istrajaćemo na tome da ga uspješno završimo“, poručio je Stanivuković.

Iz Centra za životnu sredinu poručuju da ne osporavaju uređenje obala Vrbasa, ali traže da se sve aktivnosti sprovode zakonito, stručno i bez ugrožavanja prirode i kulturno-istorijskog nasljeđa.

Pogledajte kako je obala Vrbasa izgledala ljetos kada su počeli radovi:

(Mondo)

