"Stop betonizaciji Vrbasa": Centar za životnu sredinu tvrdi da se šetalište u koritu Vrbasa gradi ilegalno (FOTO/VIDEO)

Centar za životnu sredinu optužio je Grad Banjaluku za bespravne radove na izgradnji nove dionice šetališta u koritu Vrbasa.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Novo šetalište gradi se kod poznate plaže Vrućica, a koje bi trebalo biti spojeno sa plažom Sitari (Švedska plaža).

Prema informacijama koje je Centar dobio od Javne ustanove "Vode Srpske", Grad Banjaluka je 23. juna 2025. godine podnio zahtjev za izdavanje vodnih smjernica za pomenutu lokaciju, ali Ustanova još uvijek nije izdala rješenje po tom zahtjevu, niti bilo koji drugi vodni akt. To znači da se radovi, koji trenutno uključuju smanjivanje i betoniranje korita rijeke Vrbas, izvode bez ikakvih potrebnih dozvola i saglasnosti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U odgovoru je takođe naglašeno da se vodne smjernice izdaju za izradu projektne dokumentacije, a ne za izvođenje radova, te da "svi radovi koji se izvode bez potrebnih saglasnosti i dozvola, spadaju u nadležnost inspekcijskih organa". Trenutno se radovi izvode u samom koritu Vrbasa, kako bi se korito rijeke smanjilo i potom se betoniralo, objavio je Centar za životnu sredinu.

Centar za životnu sredinu je prije nekoliko dana uputio prijave inspekcijskim organima, međutim, kako navode, bageri i dalje nastavljaju sa kopanjem korita rijeke, a inspekcija se još uvijek nije oglasila.

"Kako je moguće da su radovi počeli bez dozvole, a potom nastavljeni i nakon prijave nadležnim inspekcijskim organima?", pitaju se iz Centra, ističući da još čekaju odgovore iz Gradske uprave.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Napominju da radovi nemaju ni zvaničnu tablu sa obavještenjem o izvođenju radova, ni informaciju o tome ko je naručilac radova, a ko izvođač, kao ni druge informacije koje su neophodne da se objave na osnovu Zakona o uređenju prostora i građenja.

"Uz to, narušena je prirodno zelena obala Vrbasa, ali i samo korito, jer se dio radova odvija u potpunosti u samoj rijeci. Apelujemo da se radovi zaustave i da se ne forsira realizacija projekta, a posebno da se ne forsira na dionicama gdje mu nije mjesto", zaključuju iz Centra za životnu sredinu uz poruku "Stop betonizaciji Vrbasa!".

Vidi opis "Stop betonizaciji Vrbasa": Centar za životnu sredinu tvrdi da se šetalište u koritu Vrbasa gradi ilegalno (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 14 14 / 14

Iz Gradske uprave nedavno su najavili novi investicioni ciklus koji između ostalog podrazumijeva i izgradnju nove dionice šetališta uz Vrbas, tačnije od Švedske plaže do plaže Vrućica.

"Naš cilj je da u kontinuitetu radimo na uređenju obala Vrbasa, ali istovremeno i na možda i najznačajnijem projektu, a to je izgradnja kolektora na rijeci Vrbas. Na ovaj način želimo da Vrbas, kao simbol našeg grada, bude uvijek visoko na listi naših prioriteta jer to je značajno prvenstveno za zdravlje naših građana, a uz to značajno je u rekreativnom i turističkom kontekstu", izjavila je krajem juna Milada Šukalo, savjetnica gradonačelnika i projekt menadžer Grada, podsjetivši da je do sada izgrađeno oko pet kilometara šetališta.

"Šetalište uz Vrbas zasigurno je jedan od projekata koji je dobio najveći broj odobravanja građana Banjaluke", istakla je ona tada.

(Mondo)