Završeno 160 kilometara bez ljudi na terenu: Kina asfaltirala auto-put uz pomoć robota

Dok u zapadnim zemljama političari, sindikati i kompanije raspravljaju o tome da li su roboti prijetnja i kako da regulišu vještačku inteligenciju, zaštite radna mjesta i odrede prihvatljive granice automatizacije, u Kini je ta diskusija, praktično, završena.

Izvor: Shutterstock/Den Rozhnovsky/Youtube/BeyondTheBuild/printscreen

Umjesto da pokreću pitanje “Hoće li roboti zamijeniti ljude?”, tamošnje vlasti postavljaju drugo pitanje:

“Koliko brzo možemo da ih uvedemo svuda i da to postane nova normalnost?”

Kineski planeri se fokusiraju na to kako i kada da automatski sistemi postanu standardni dio industrije i takav pristup je doveo do bržih inovacija i praktičnih rezultata.

"Od električnih vozila koja dominiraju gradskim flotama do robota koji rade na fabričkim pogonima, kineski proizvodni sektor se ubrzano mijenja, vođen tehnološkim inovacijama i državnom podrškom“, prenosi CGTN News.

Revolucija u asfaltiranju

Kina je na djelu pokazala kako izgleda budućnost izgradnje puteva.

Na dijelu autoputa Peking–Hong Kong–Makao, kineski inženjeri su dovršili 157,79 kilometara autoputa koristeći gotovo isključivo autonomne mašine, robote i dronove - bez fizički prisutnih radnika na gradilištu.

Na terenu nije bilo ljudi koji bi postavljali asfalt, ručno upravljali mašinama ili obavljali zadatke koji su do sada zahtjevali stotine radnika. Umjesto toga, sve operacije obavljali su autonomni sistemi: sofisticirani asfaltni finišeri, visokotehnološki valjci i dronovi koji su nadgledali svaki centimetar radova i održavali preciznost prema zadatim parametrima.

U floti autonomne opreme dominirale su mašine razvijene od strane kineskih proizvođača, poput „Sani” grupacije, čije su robotske jedinice koordinirale rad bez ljudske intervencije.

Roboti na djelu

Dronovi su igrali ključnu ulogu u provjeri kvaliteta i topografskih podataka u realnom vremenu, dok su algoritmi optimizovali sve procese na terenu.

Autoput su izgradili autonomni asfaltni finišeri, roboti koji su precizno položili asfalt ujednačene širine i kvaliteta, bez ljudske kontrole.

Robotski autonomni valjci sa sensorima optimizovali su pritisak i zbijanje materijala, čime se postigao standard kvaliteta koji često nadmašuje manuelnu gradnju.

Dronovi za nadgledanje pratili su napredak radova, pravili 3D mape i prenosili podatke putem satelitskih sistema u realnom vremenu, objašnjava Future thinking news, videos and reports.

Rezultat? Brža i preciznija gradnja i manji rizik za ljude koji bi inače bili izloženi opasnim uslovima na gradilištu.

Ovaj projekt nije izolovani eksperiment, već je dio šire kineske strategije da automatizacija postane temelj nacionalnog razvoja, a ne samo dodatna opcija.

Kina automatizuje luke, željeznicu, logističke centre i pametne gradove, integriše vještačku inteligenciju i robotiku u sve segmente infrastrukture, ali i života. Automatizovani sistemi, na primjer, već upravljaju kranovima i autonomnim vozilima u lukama, povećavajući efikasnost i bezbjednost i smanjujući potrebu za ručnom radnom snagom, prenosi CGTN.

(Politika/Mondo)