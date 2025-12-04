logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dok drugi roboti hodaju kao da ih bole koljena, ovaj igra košarku (VIDEO)

Dok drugi roboti hodaju kao da ih bole koljena, ovaj igra košarku (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Najnovi snimak pokazuje koliko su humanoidni roboti napredovali - Unitree G1 bez problema rukuje košarkaškom loptom i izvodi precizne šuteve.

Robot untree G1 igra košarku Izvor: X / @NliGjvJbycSeD6t

Humanoidni roboti napreduju nevjerovatnom brzinom, ali većina i dalje hoda ukočeno i nesigurno. Međutim, Unitree G1 je potpuno druga priča. Ovaj robot je već pokazao izuzetnu agilnost, ali najnoviji snimci sada prikazuju još impresivnije mogućnosti - G1 umije da igra košarku!

Istraživački tim sa Hongkonškog naučno-tehnološkog univerziteta (HKUST) programirao je G1 robota tako da može da rukuje košarkaškom loptom, dok precizne pokrete i šuteve izvodi slično kao profesionalni igrači. Istraživači su koristili SkillMimic, siste za modelovanje koji primenjuje vještačku inteligenciju i uči na osnovu ljudskih pokreta, zatim ih usavršava u virtuelnom okruženju, kako bi robot na kraju mogao da primeni naučene pokrete i u stvarnom svijetu.

Dakle nije reč samo o pukom šutiranju na koš. Unitree G1 pokazuje zavidnu veštinu i fleksibilnost. Njegova pokretljivost i stabilnost omogućavaju izvođenje složenih i dinamičnih zadataka, što predstavlja značajan iskorak u razvoju humanoidne robotike.

Ovaj rad nije samo impresivna demonstracija, već i veliki korak ka smanjenju jaza između simulacije i primene u realnom okruženju. Prelazak AI modela iz virtuelnog u fizički svet otvara put humanoidnim robotima koji će moći da obavljaju zahtevne poslove u magacinima i drugim radnim sredinama u kojima sarađuju sa ljudima, piše Blikk.

Unitree G1 robot predstavljen je prošle godine, a prodaja je počela u februaru ove godine, po cijeni od oko 13.500 dolara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

roboti robot košarka Hong Kong

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA