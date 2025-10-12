Sređuje kuću, pere sudove i slaže veš: Figure 03 je robot kog ste cijeli život čekali

Dobrodošli u budućnost. Konačno smo dobili robota koji će nas zamijeniti u kućnim poslovima, ali i na radnom mjestu.

Izvor: YouTube / Figure

Kompanija Figure predstavila je sljedeću generaciju svog humanoidnog robota - Figure 03. U pitanju je treća verzija robota koji je od temelja razvijen za upotrebu u Helix sistemu, u domaćinstvu i u okviru masovne proizvodnje. Cilj kompanije je da stvori univerzalnog robota koji može da obavlja ljudske zadatke i uči direktno od ljudi.

Glavna razlika kod modela Figure 03 je potpuno redizajnirana hardverska i softverska arhitektura. Robot ima novi set senzora i sistem ruku razvijen posebno za interakciju sa Helix-om - patentiranom vještačkom inteligencijom kompanije Figure koja povezuje vid, jezik i akciju.

Izvor: Figure

Sistem za vid sada radi sa dvostruko većim brojem kadrova u sekundi, četvrtinom manjim kašnjenjem i 60% širim vidnim poljem, uz kompaktnije kućište. Zahvaljujući tome, AI dobija gušći i precizniji perceptivni tok, što je ključno za navigaciju i interakciju sa predmetima u složenim okruženjima poput domaćinstva. Kamere ugrađene u dlanove omogućavaju zadržavanje vizuelne kontrole i kada glavne kamere nemaju čist pogled, recimo tokom rada u uskim prostorima.

Ruke su potpuno redizajnirane. Meki i osjetljivi vrhovi prstiju povećavaju površinu dodira i omogućavaju čvrsto držanje predmeta različitih oblika. Figure je razvio sopstvene taktilne senzore koji su otporni na habanje i mogu da registruju pritisak od samo tri grama, što je dovoljno da osjete spajalicu za papir. Zahvaljujući tome, robot može da predvidi klizanje i da precizno kontroliše stisak.

Izvor: Figure

Još jedno unapređenje je prenos podataka brzinom od 10 Gbps putem mmWave kanala, što omogućava razmjenu ogromnih količina informacija za kontinuirano učenje i usavršavanje.

Za kućnu upotrebu, Figure 03 je lakši i kompaktniji, sa površinom od mekih materijala umesto tvrdih dijelova radi smanjenja rizika od povreda. Višeslojna zaštita baterije prošla je UN38.3 sertifikaciju, dok sistem bežičnog punjenja omogućava robotu da se jednostavno "nasloni" na podlogu i puni snagom od 2 kW. Svi tekstilni elementi su uklonjivi, perivi i lako zamjenjivi bez upotrebe alata. Poboljšani audio sistem donosi prirodniju glasovnu interakciju - zvučnik je dvostruko jači, a mikrofon pomjeren radi bolje razumljivosti govora.

Figure 03 je ujedno i prvi robot kompanije koji je od samog starta razvijen za masovnu proizvodnju. Broj dijelova je smanjen, a proces sklapanja pojednostavljen. BotQ fabrika može da proizvede do 12.000 robota godišnje, sa planom povećanja kapaciteta na 100.000 u naredne četiri godine. Ključne komponente, od pogonskih mehanizama i baterija do senzora, proizvode se interno, što omogućava bolju kontrolu kvaliteta i brže inovacije.

Zahvaljujući nižim troškovima proizvodnje i mogućnostima Helix sistema, Figure 03 je pogodan i za industrijsku upotrebu. Robot je dvostruko brži i snažniji i može pažljivo da rukuje predmetima - od metalnih dijelova do mekih ambalaža. Indukciono punjenje i brzi prenos podataka omogućavaju gotovo neprekidan rad - dovoljno je da kratko stane na punjač tokom pauze.

Izvor: Figure

Za poslovne kupce dostupne su opcije prilagođavanja izgleda, uključujući otpornije materijale i korporativne boje.

Figure 03 označava prelazak sa eksperimentalnih prototipova na zapravo skalabilne humanoidne robote. Kombinujući napredne senzore, taktilnu inteligenciju, bezbjednost za kućnu upotrebu i spremnost za masovnu proizvodnju, kompanija je stvorila platformu koja može da uči, prilagođava se i funkcioniše u različitim okruženjima. Ovo je korak ka univerzalnim robotima koji zaista mogu da promijene svakodnevni život i način na koji radimo.