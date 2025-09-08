Usisava, preskače prepreke i kupi nered po kući: Ovaj robot usisivač je zvijezda sajma u Berlinu

Dreame Cyber10 Ultra debitovao na IFA 2025 sajmu sa robotskom rukom i usisnom snagom od 30.000 Pa.

Izvor: Ilija Baošić

Dreame je na sajmu IFA 2025 u Berlinu predstavio svoj najambiciozniji robot usisivač do sada - Cyber10 Ultra. Opremljen robotskom rukom, višenamjenskom bazom i usisnom snagom od 30.000 Pa, ovaj model pomijera granice onoga što jedan kućni robot može da uradi.

Najveća novina je ono što kompanija naziva CyberDex Bionic Ecosystem, u okviru kog je i nova Hyper-Flex robotska ruka. Ovo zanimljivo rješenje ima četiri zgloba i pet stepeni slobode, može da se pruži do 33 centimetra i podigne predmete do 500 grama, što je više od konkurentskog Roborock Saros Z70 modela, čija granica iznosi 300 grama. U praksi, to znači da Cyber10 Ultra može da skloni sitan nered, veš ili podigne prepreke koje mu stoje na putu, a moguće je i dodavanje nastavka za usisavanje uglova i uskih prostora.

Izvor: Ilija Baošić

Novi sistem navigacije, nazvan TriSight Dynamic, kombinuje prednju AstroVision kameru, kameru na samoj ruci i bočne laserske senzore, što robotu daje pogled od 360 stepeni i omogućava mu da bolje prepoznaje i izbjegava prepreke.

Dreame je Cyber10 Ultra opremio i snažnijim osnovnim karakteristikama. Usisna snaga od 30.000 Pa svrstava ga u sam vrh ponude, dok "all-in-one" baza omogućava automatsko pražnjenje, pranje i dopunjavanje. Tu je i Matter podrška za lakše povezivanje sa pametnim domom.

Zahvaljujući ProLeap sistemu, koji se pojavio kod ranijeg modela X50 Ultra, uređaj sada može da savladava prepreke do 6 cm, pa se bez problema kreće preko pragova i prepreka.

Cijena i dostupnost još nisu potvrđeni, ali sajamska premijera Cyber10 Ultra se već ističe kao jedan od najambicioznijih robota usisivača predstavljenih ove godine.

Dreame nastavlja da osvaja Evropu

Izvor: Ilija Baošić

Dreame je pored modela Cyber10 Ultra na IFA 2025 sajmu predstavio i čitav ekosistem pametnog doma, ali i otkrio da bilježi rast od 140% u periodu januar-jul ove godine na tržištima Centralne i Istočne Evrope i nordijskog regiona, u odnosu na isti period 2024.

Vidjeli smo ukupno 22 linije proizvoda, od čega 15 novih kategorija. Kompanija u Evropi planira otvaranje sedam flagship prodavnica, među kojima su i one u Varšavi i Stokholmu.

Izvor: Ilija Baošić

Kao zanimljivosti iz ponude ističu se:

Aqua10 Ultra Roller Complete, robotski usisivač sa mopom koji se sam čisti tokom brisanja i koristi vodu pod visokim temperaturama za održavanje higijene.

Matrix10 Ultra, prvi robot sa više mopova koji se automatski mijenjaju u zavisnosti od prostorije.

H15 Mix Wet & Dry Vacuum, bežični usisivač prilagođen većim domovima.

Pored uređaja za čišćenje, Dreame je prikazao i druge segmente pametnog doma, uključujući klima-uređaje sa robotskim protokom vazduha, mašine za pranje sudova sa 360° sistemom čišćenja, frižidere sa produženom svježinom hrane i kosilicu sa AI navigacijom. Svim uređajima može da se upravlja kroz jednu aplikaciju.

Pogledajte kako je to izgledalo uživo:

