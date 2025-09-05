Trebinje domaćin prvog Mediterranean Gaming Festivala 2025

Gejming, esports, turizam i kreativne industrije u srcu Mediterana.

Izvor: Mediterranean Gaming Festival

Trebinje će 25. i 26. septembra 2025. godine biti domaćin prvog Mediterranean Gaming Festivala, međunarodne konferencije posvećene gejmingu, esportu, kreativnim industrijama, turizmu i digitalnim inovacijama.

Ono što ovaj festival čini posebnim jeste činjenica da će u Trebinju, prvi put u Bosni i Hercegovini, boraviti brojna značajna imena iz svjetske gejming i kreativne industrije, kao i gosti iz više od 20 zemalja sa različitih kontinenata.

Ovaj jedinstveni međunarodni događaj okupiće lidere iz oblasti gejminga, esporta, kreativnih industrija, turizma i digitalnih inovacija, kao i predstavnike domaćih institucija, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora, te lidere iz privrede i industrije, sa ciljem razmjene ideja i istraživanja transformativne uloge gejminga u kulturi, biznisu i lokalnim zajednicama u regionu i šire.

Tokom dva dana, posjetioci će imati priliku da uživaju u esports turnirima, izložbama indie igara, VR/AR demo zonama, panelima i radionicama, dok će partneri i sponzori imati jedinstvenu priliku da se predstave širokoj publici i uspostave direktne kontakte sa globalnim liderima industrije.

"Gejming i esport više nisu samo zabava, oni su pokretač novih radnih mjesta, inovacija i međunarodne saradnje. Trebinje ima potencijal da postane prepoznatljivo regionalno središte kreativnih industrija, a ovaj festival je korak ka stvaranju mostova između industrije, obrazovanja i lokalne zajednice", istakao je Goran Kuzmić, generalni sekretar Esport saveza BiH i predsjednik Esport saveza RS.

Gradonačelnik Trebinja, Mirko Ćurić, ovim povodom izjavio je:

"Velika nam je čast što je upravo Trebinje izabrano za domaćina ovog međunarodnog festivala. Naš grad je poznat po tradiciji, kulturi i gostoprimstvu, a sada pokazujemo da smo spremni da budemo i centar novih tehnologija i kreativnih industrija. Mediterranean Gaming Festival je prilika da povežemo turizam, digitalne inovacije i kulturu u jednu snažnu razvojnu priču."

Tokom dvodnevnog programa učesnici će imati priliku da prisustvuju panel diskusijama, inspirativnim predavanjima i studijama slučaja na teme:

Budućnost gejming i esport industrije na Mediteranu

Inovacije kroz gejmifikaciju u turizmu i kulturnom naslijeđu

Žene u industriji gejminga

Gaining by Gaming – kako gejming otvara nova radna mjesta i pokreće biznis modele

Kreativne industrije i njihov doprinos digitalnoj ekonomiji

Pored stručnog programa, događaj uključuje i VIP večeru, kao i poseban segment drugog dana posvećen upoznavanju kulturno-istorijskog i turističkog nasljeđa Trebinja.

Festival se održava pod pokroviteljstvom Grada Trebinja, uz podršku relevantnih institucija, kompanija i međunarodnih organizacija. Organizacijski odbor okuplja istaknute profesionalce iz svijeta gejminga, biznisa i kreativnih industrija.

Mediterranean Gaming Festival ima za cilj da poveže industriju gaminga i esporta sa turizmom, kreativnim industrijama i obrazovanjem, sa ciljem jačanja regionalne saradnje i otvaranja novih razvojnih perspektiva za Mediteran i Zapadni Balkan.

Više detalja možete pogledati na zvaničnoj stranici https://medgamingfestival.com