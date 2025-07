Tim iz BiH izborio plasman na Phygital Svjetsko prvenstvo u Abu Dabiju!

O koliko velikom takmičenju je riječ govori podatak da je ukupan nagradni fond 10 miliona dolara za sve discipline.

Ekipa Greni Smith iz Bosne i Hercegovine ostvarila je ogroman uspjeh obezbijedivši plasman na Svjetsko prvenstvo u Phygital Fudbal disciplini - Games of the Future 2025, koje će se održati od 18. do 23. decembra u Abu Dabiju. O koliko velikom takmičenju je riječ govori podatak da je ukupan nagradni fond 10 miliona dolara za sve discipline.