Uvijek kliknete na "Prihvati sve kolačiće"? Evo zašto to može biti ogromna greška

Uvijek kliknete na "Prihvati sve kolačiće"? Evo zašto to može biti ogromna greška

Autor Ilija Baošić
0

Kolačići trećih strana mogu da vas prate kroz različite sajtove i otkrivaju vaše navike.

Prihvati sve kolačiće da li je bezbjedno Izvor: Tada Images / Shutterstock.com

Većina nas automatski klikne na "Prihvati" kada nas veb stranica zatraži da prihvatimo kolačiće, a da nismo ni svjesni šta se dešava u pozadini

Ipak, stručnjaci poručuju da je to opasna navika, jer svi kolačići nisu isti i neki od njih mogu ozbiljno da ugroze vašu privatnost.

Šta su kolačići?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju u vašem internet pregledaču. Oni omogućavaju veb stranicama da "zapamte" vaše prijave, jezička podešavanja ili proizvode koje ste dodali u korpu. Iako su korisni za poboljšanje korisničkog iskustva, dijele se u tri glavne vrste:

  • Sesijski kolačići: Ovi su privremeni i brišu se čim zatvorite pretraživač. Oni pomažu stranici da normalno funkcioniše i smatraju se bezopasnim.
  • Trajni kolačići: Oni ostaju na vašem uređaju duže vreme i omogućavaju sajtovima da vas prepoznaju pri narednoj posjeti. Takođe su korisni i ne ugrožavaju privatnost, jer su dostupni samo sajtu koji ih je postavio.
  • Kolačići trećih strana: Upravo ovi kolačići su najveći problem. Ne postavlja ih sajt koji ste posetili, već firme za oglašavanje i analizu podataka. Kada kliknete "Prihvati sve", dajete im dozvolu da vas prate kroz različite sajtove kako bi prikupljali podatke o vašim navikama.

Kako da se zaštitite?

Ako vam je privatnost važna, preporučuje se da blokirate kolačiće trećih strana. Većina modernih pretraživača nudi tu opciju u svojim podešavanjima. Iako potpuno blokiranje svih kolačića može da dovede do toga da neke stranice ne rade pravilno, uvijek možete da napravite izuzetke i dozvolite kolačiće za sajtove kojima vjerujete.

Takođe, obratite pažnju na to da li je stranica zaštićena. Ako u adresi piše "http" umjesto "https", to znači da vaši podaci nisu sigurni, pa je bolje izbjegavati prihvatanje bilo kakvih kolačića.

Zaključak je jednostavan: budite oprezni. Nemoguće je u potpunosti izbjeći kolačiće, ali nemojte ih prihvatati bez razmišljanja. Birajte sajtove kojima vjerujete i koje redovno koristite, jer u ovom slučaju, umjerenost je ključna.

Izvor: Kamatica

