Sud otvorio Pandorinu kutiju: Svaki korisnik Facebooka ima pravo na odštetu od 100 evra zbog curenja podataka

Savezni sud pravde u Njemačkoj je presudio da hiljade korisnika Facebooka koji su bili žrtve masovne krađe podataka imaju pravo na odštetu. Presuda predstavlja presedan koji bi mogao imati dalekosežne posljedice za sve koji prikupljaju i čuvaju lične podatke korisnika.

Godine 2021. otkriveno je da su hakeri ukrali lične podatke preko 533 miliona Facebook korisnika širom svijeta, uključujući stotine hiljada korisnika iz Srbije, Hrvatske i Slovenije. Ovi podaci su uključivali osjetljive informacije kao što su brojevi telefona i adrese e-pošte. Hakeri su iskoristili sigurnosnu ranjivost u Facebookovoj platformi kako bi prikupili ove podatke.

Korisnici koji su podnijeli tužbu tvrdili su da Facebook nije preduzeo dovoljno mjera kako bi zaštitio njihove lične podatke, što je dovelo do gubitka kontrole nad njihovim privatnim informacijama. Iako su prvobitno tražili veću odštetu, sud je odlučio da 100 eura po korisniku predstavlja pravičnu naknadu za ovu vrstu povrede.

Ova presuda je značajna jer potvrđuje da čak i ako nije došlo do direktne zloupotrebe ukradenih podataka, samo kršenje Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) predstavlja dovoljan razlog za dodjelu odštete. Sud je zaključio da gubitak kontrole nad ličnim podacima, bez obzira na to da li je došlo do konkretne štete, predstavlja nematerijalnu štetu za koju se mora platiti odšteta.

Ova presuda ima potencijal da postavi novi presedan za slične slučajeve širom Evropske unije. Kompanije koje prikupljaju i čuvaju lične podatke korisnika sada će morati da budu još opreznije u pogledu zaštite tih podataka, jer će biti suočene sa većim rizikom od tužbi i visokih kazni u slučaju kršenja GDPR-a.

Za korisnike Facebooka, ova presuda predstavlja pobjedu za zaštitu privatnosti. Ona pokazuje da se mogu ostvariti prava kada su u pitanju kršenja podataka i da kompanije moraju biti odgovorne za zaštitu ličnih informacija korisnika.

Međutim, Facebook tvrdi da nije došlo do hakovanja njihovih sistema i da su preduzeli sve neophodne mjere kako bi sprečili ovakve incidente. Kompanija takođe ističe da su slične tužbe u prošlosti bile odbijene.

Uprkos ovim tvrdnjama, ova presuda predstavlja jasan signal da se vrijeme kada su tehnološke kompanije mogle slobodno da upravljaju ličnim podacima korisnika bez ikakvih posljedica bliži kraju. Korisnici sada imaju veća prava i mogu se obratiti pravosuđu u slučaju kršenja njihove privatnosti.

Ova presuda će nesumnjivo imati dugoročne posljedice na način na koji kompanije prikupljaju, čuvaju i koriste lične podatke. Ona takođe predstavlja podsjetnik za sve nas da budemo oprezniji kada je u pitanju dijeljenje naših ličnih informacija na internetu.

