Globalni haos zbog pada Gugl servisa: Ne rade pretraživač, imejl i Jutjub

Guglovi servisi, među kojima su Gmail, YouTube i Play Store, doživjeli su veliki kvar širom svijeta, a korisnici masovno prijavljuju probleme u radu ovih platformi.

Guglovi servisi trenutno su nedostupni korisnicima širom svijeta, koji prijavljuju probleme u radu ovih platformi. Prema podacima DownDetectora, stranice na kojoj se prate poteškoće u funkcionisanju popularnih servisa, vidi se da su problemi počeli nešto pre devet sati.

Korisnici navode da imaju problema sa prijavljivanjem na svoje naloge i pretraživačem, dok Gmail, YouTube i Google Play navodno uopšte ne rade.

Google is reportedly down for a significant number of users

Sudeći po objavama korisnika X, reč je o globalnom problemu. Prema podacima DownDetectora, najviše prijava kvarova stiglo je iz Turske, Grčke, Bugarske, Severne Makedonije, Hrvatske i Srbije.

Kao i obično, pad Guglovih servisa pokrenuo je talas šala i memova, a mnogi ga komentarišu kao "prisilni digitalni detoks" i "internet apokalipsa".

