Prvi robot na svijetu sa matericom: Omogućava nošenje ploda i porođaj bez učešća žene?

U Kini se intenzivno radi na prvom humanoidnom robotu na svijetu opremljenom vještačkom matericom.

Izvor: Shutterstock/Stock-Asso

Uređaj, koji je razvijen od strane dr Džanga Kifenga iz kompanije Kaiwa Technology, trebalo bi da omogući nošenje ploda tokom deset mjeseci i "porođaj" bez učešća žene. Prvi primjerci trebalo bi da budu dostupni za prodaju već naredne godine.

Prema tvorcima, trudnički robot može potpuno da promijeni pristup majčinstvu i rješavanju problema neplodnosti. Tehnologija izaziva i oduševljenje, ali i ozbiljne zabrinutosti u vezi sa etičkim i pravnim pitanjima. Na društvenim mrežama i forumima pojavljuju se brojni komentari u kojima internet korisnici izražavaju i nadu, ali i kritiku prema ovom novom rješenju.

Koncepcija trudničkog robota

Osnivač Kaiwa Technology, dr Džang Kifeng, ističe da robot nije inkubator, već humanoidni uređaj sa matericom koji može da reprodukuje cijeli proces od začeća do rođenja djeteta. Ključni element projekta je tehnologija vještačke materice, ispunjene posebnim plinom amnionske tečnosti, koji obezbeđuje hranljive materije putem specijalnog kanala.

I dalje ostaje mnogo nejasnih pitanja, poput načina oplodnje jajne ćelije i spermatozoida, kao i tehničkih aspekata samog porođaja. Dr Kifeng je naveo da je kompanija vodila razgovore sa vlastima provincije Guangdong i predstavila prijedloge u vezi sa politikom i zakonodavstvom kako bi odgovorila na društvene zabrinutosti.

Cijena trudničkog robota

Prototip robota trebalo bi da bude dostupan za prodaju već naredne godine. Cijena uređaja je postavljena na oko 100.000 juana, što je približno 14.000 dolara. To je znatno manje od troška iznajmljivanja surogat majke u Americi, koji može da dostigne i do 200.000 dolara.

Reakcije na inovaciju

Kao odgovor na objavljeni intervju sa dr Kifengom, korisnici društvenih mreža imali su krajnje različita mišljenja. Nekima tehnologija daje nadu osobama koje se suočavaju sa neplodnošću i koje nisu imale uspeha nakon više pokušaja vještačke oplodnje. Drugi su ukazivali na etičke kontroverze, ističući da rođenje djeteta bez kontakta sa majkom može da bude protivno ljudskoj etici.

Uvođenje trudničkog robota na tržište može da pokrene široku debatu o budućnosti roditeljstva, medicine i granicama tehnologije. Uprkos brojnim pitanjima i sumnjama, projekat izaziva veliko interesovanje i u Kini, ali i širom svijeta.

(MONDO)