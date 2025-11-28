logo
Robot pomaže u restauraciji fresaka Pompeje: Uz pomoć svojih "ruku" čini ono što ljudi ne mogu

Autor Nikolina Damjanić Izvor Eupravozato
0

Robot pomaže u restauraciji fresaka Pompeje Izvor: Shutterstock

Najnovija tehnologija koja koristi revolucionarni robotički sistem, trebalo bi da pomogne arheolozima u obnovi oštećenih fresaka na antičkom lokalitetu Pompeji, zatrpanom lavom nakon erupcije vulkana Vezuv 79. godine nove ere.

Tehnologija, razvijena u okviru projekta nazvanog RePAIR koji je finansirala Evropska unija, koristi program za prepoznavanje slika u Pompeji uz pomoć vještačke inteligencije (AI), u kombinaciji sa ultrapreciznim robotičkim rukama kako bi se ubrzao proces restauracije fresaka. To je, inače, spor i često izuzetno zahtevan proces.

Projekat je lansiran 2021, u koordinaciji sa Univerzitetom Ka’Foskari iz Venecije, a nedavno je predstavljen u Pompeji.

U okviru projekta, međunarodni timovi istraživača koristili su ovaj arheološki lokalitet kao probni poligon.

Prema riječima direktora lokaliteta, Gabrijela Kutrigela, eksperimentalni projekat je pokrenut usljed konkretne potrebe da se ponovo sastave i restauriraju fragmenti fresaka oštećenih u Drugom svjetskom ratu.

Istraživači vjeruju da bi nova tehnologija mogla da pomogne u restauraciji artefakata širom svijeta.

Robot koristi dva para fleksibilnih ruku opremljenih senzorima koji mogu da identifikuju, uzimaju i sastavljaju fragmente, a da ne oštete njihovu osjetljivu površinu.

Istraživači su uporedili zadatak restauracije fresaka sa rešavanjem džinovskih slagalica, uz dodatnu teškoću pronalaženja fragmenata koji nedostaju.

Antički grad Pompeji, u blizini Napulja, kao i njegova okolina, zatrpani su lavom u eksploziji Vezuva 79. godine nove ere.

(EUpravo zato/Reuters)

Tagovi

Pompeji Italija robot

