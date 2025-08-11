Pompeja kao favela: Novo istraživanje iznenadilo arheologe, ovaj grad nastavio da živi poslije razorne erupcije

Nova istraživanja otkrivaju da su se preživjeli iz Pompeje, zajedno sa novim doseljenicima, decenijama vraćali da žive u improvizovanom naselju na mjestu katastrofe.

Izvor: DaLiu/Shutterstock

Novi dokazi ukazuju na to da su se ljudi vratili da žive među ruševinama Pompeje nakon što je antički rimski grad razoren vulkanskom erupcijom.

Arheolozi vjeruju da su se neki preživjeli, koji nisu mogli da započnu novi život negdje drugdje, vratili na to mjesto, a moguće je da su im se pridružili i drugi koji su tražili gdje da se nasele.

Prije erupcije Vezuva 79. godine, Pompeja je bila dom za više od 20.000 ljudi. Grad je tada zatrpan i sačuvan pod slojem pepela, sve dok nije ponovo otkriven u 16. vijeku.

Ranije je postojala pretpostavka da su se preživjeli vratili u ruševine, a arheolozi su u saopštenju u srijedu sada naveli da nova istraživanja tu teoriju potvrđuju.

"Zahvaljujući novim iskopavanjima, slika je jasnija: posle 79. godine Pompeja se pojavljuje ponovo, ne toliko kao grad, već kao nestabilno i sivo naselje, neka vrsta kampa, favela među još prepoznatljivim ruševinama nekadašnje Pompeje", izjavio je direktor nalazišta Gabrijel Zuktrigel.

Arheolozi navode da je to neformalno naselje postojalo sve do 5. vijeka.

Dokazi pokazuju da su ljudi živeli bez infrastrukture i usluga tipičnih za rimski grad, a da su ruševine pružale priliku da se pronađu dragocjeni predmeti. Pretpostavlja se da su stanovali na gornjim spratovima kuća, iznad slojeva pepela, dok su prizemlja pretvarali u podrume.

"Uništenje grada je ‘zauzelo svu pažnju’", rekao je Zuktrigel i dodao da su u žurbi da dođu do dobro očuvanih artefakata Pompeje "blede tragove ponovnog naseljavanja doslovno uklanjali i često brisali bez ikakve dokumentacije".

Danas je ovo nalazište svetski poznata turistička atrakcija koja pruža uvid u život u starom Rimu.

(EUpravo zato/BBC)