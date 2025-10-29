Japanci napravili "mašinu za pranje ljudi": Zvuči bizarno, ali poželjećete da je imate kad vidite šta može

Naravno da mašinu pokreće vještačka inteligencija.

Izvor: YouTube / Channel JAPAN by Nikkei

Japanska kompanija Science Corporation predstavila je futuristički uređaj nazvan Mirai Ningen Sentakuki, što u prevodu znači "futuristička mašina za pranje ljudi". Ovaj neobični izum prikazan je u okviru Osaka Healthcare sajma na svjetskoj izložbi Osaka-Kansai Expo 2025, koja je završena početkom mjeseca.

Ideja ove mašine je da potpuno promijeni način na koji ljudi održavaju higijenu i da uvede novu filozofiju, istovremeno osvježenje tijela i uma.

Riječ je o velikoj kapsuli unutar koje se nalazi udobno nisko sjedište. Kada korisnik uđe, poklopac se spušta i zatvara prostor u potpunosti. Na ekranu koji se nalazi ispred prikazuju se smirujući prizori, poput podvodnog svijeta ili zalaska sunca, uz tihu relaksirajuću muziku.

Kapsula se zatim polako puni toplom vodom i sitnom sapunicom do visine grudi, nježno perući kožu. Nakon toga se voda ispušta, a mlaznice raspršuju čistu vodu koja uklanja ostatke pjene i nečistoća. Sve traje svega nekoliko minuta, bez potrebe da korisnik uradi bilo šta.

Cijeli proces kontroliše vještačka inteligencija. Senzori unutar kapsule stalno prate nivo vode, temperaturu i pritisak mlaza, prilagođavajući sve korisnikovom komforu. Proizvođač naglašava da mašina ne samo što nudi luksuzno iskustvo kupanja, već i štedi vodu, jer ima ugrađen sistem za reciklažu i filtriranje.

Oni koji su imali priliku da isprobaju ovu futurističku "mašinu za ljude" kažu da je osjećaj potpuno nov i oslobađajući, kao da tehnologija preuzima brigu o tijelu, a čovjeku ostaje samo da se opusti i uživa.

