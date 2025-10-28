Grokipedia sada dostupna svima: Ilon Mask lansirao kontroverznog rivala Wikipediji

Maskovu onlajn enciklopediju pokreće vještačka inteligencija, koja bi trebala da osigura tačnost i političku neutralnost članaka.

Izvor: Grokipedia, YouTube / Bloomberg Podcasts

Ilon Mask je lansirao Grokipedia platformu, novu onlajn enciklopediju zasnovanu na vještačkoj inteligenciji, koja predstavlja alternativu popularnoj Wikipediji. Projekat je pokrenut kroz xAI grupu i zamišljen je kao brži i "pouzdaniji" izvor informacija.

Lansiranje Grokipedije nije prošlo bez problema, a veliki broj korisnika prijavljivao je niz tehničkih problema u prvim satima rada. U trenutku pisanja, djeluje da su problemi otklonjeni.

Na naslovnoj strani sajta, označenoj kao "Grokipedia v0.1", nalazi se pretraživač i kratki članci koje generiše Grok vještačka inteligencija. Prve teme odnosile su se na AI modele, poznate ličnosti i aktuelne vijesti. Cilj projekta je spajanje konverzacionog AI-ja sa enciklopedijskim pristupom, kako bi korisnici dobijali brze i sažete odgovore umjesto dugih tekstova.

Izvor: Grokipedia

Za razliku od Wikipedije, koja se oslanja na uređivanje od strane zajednice, Grokipedia ima jednosmjerni sistem generisanja sadržaja i ručne revizije. Takav pristup, prema Maskovim riječima, smanjuje ljudsku pristrasnost, ali kritičari upozoravaju da centralizacija unosi novu vrstu pristrasnosti - onu koja zavisi od odluka dizajnera sistema i izbora podataka na kojima je treniran.

Kontroverze su se pojavile odmah. Mediji i istraživači primijetili da pojedini unosi pokazuju konzervativne tonove u obradi osjetljivih tema, uz formulacije koje odstupaju od glavnih referentnih izvora. Kritičari tvrde da Grokipedia trenutno ne nudi dovoljno pouzdanu provjeru činjenica, dok pristalice projekta ističu da je riječ o ranoj fazi koja će se razvijati kroz obuku i transparentnost.

Mask i xAI planiraju brze nadogradnje koje će uključivati širu bazu sadržaja, direktnije izvore, kao i mehanizme za davanje povratnih informacija. U budućnosti se očekuje i uvođenje praćenja citata, veće uredničke transparentnosti i dodatne moderacije.