Honor predstavio Robot Phone: Da li je ovo najčudniji telefon koji ste ikada vidjeli?

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Ako ste mislili da su savitljivi telefoni čudni, pogledajte šta Honor sprema za sljedeću godinu.

HONOR predstavio Robot Phone, neobičan telefon sa kamerom na mehaničkoj ruci Izvor: YouTube / HONOR

Honor je najavio jedan od najneobičnijih telefona koje ste ikad vidjeli - Honor Robot Phone.

Kao što se možete da vidite na priloženim slikama i u videu ispod, kompanija je u zadnji dio telefona ugradila kameru sa mehaničkom rukom. Kada je sklopljena, izgleda kao najobičnija kamera iza providnog klizača, ali tajna je u tome što može potpuno da se izvuče iz kućišta i slobodno okreće.

Trejler prikazuje kameru kako snima video, kadrira troje ljudi za fotografiju, daje ženi savjet o odjevnoj kombinaciji, pa čak i smiruje uplakanu bebu na gotovo "ljudski" način.

Cijeli koncept deluje prilično čudno, naročito jer je u pitanju samo tizer, a Honor planira da uređaj u potpunosti predstavi tek na Mobile World Congress (MWC) sajmu 2026. godine.

"Ovaj AI uređaj neće vam samo služiti, već će rasti zajedno sa vama, osjećati, prilagođavati se i evoluirati kroz vještačku inteligenciju", rekao je direktor marketinga kompanije Honor, dr Rej Guo, na mreži X. "To predstavlja ključnu prekretnicu u okviru našeg Honor Alpha plana, dok napredujemo ka izgradnji globalnog AI ekosistema uređaja."

Honor je ranije ove godine najavio svoj "Alpha Plan", u okviru kog planira da poveže svoje uređaje i servise uz pomoć AI tehnologija.

"Ovaj inovativni uređaj integriše AI pokretanu multimodalnu inteligenciju, robotske funkcionalnosti i napredne mogućnosti ručnog snimanja", navodi se u saopštenju kompanije. "Kao nova vrsta AI uređaja, Honor Robot Phone redefinisaće buduće odnose i koegzistenciju između čovjeka i mašine, postavljajući Honor u sam vrh inovacija u oblasti AI uređaja."

Honor tvrdi da bi Robot Phone mogao da bude "emocionalni saputnik koji osjeća, prilagođava se i samostalno evoluira poput robota, obogaćujući život korisnika ljubavlju, radošću i mudrošću."

