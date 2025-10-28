logo
Apple najavljuje: Osnovni iPhone 18 dobija 12 GB RAM-a, isti kapacitet kao i Pro modeli

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

iPhone 18 mogao bi da dobije 12 GB RAM-a, ali možda ga nećemo vidjeti do proljeća 2027. godine.

iPhone 18 dobija 12 GB RAM memorije Izvor: YouTube / Apple

Apple planira da unaprijedi naredni osnovni iPhone model na 12 GB RAM-a, 4 GB više u odnosu na iPhone 17, što je isti kapacitet koji imaju i iPhone 17 Pro, 17 Pro Max i iPhone Air.

Prema informacijama iz lanca snabdijevanja, Apple je od svog ključnog dobavljača, kompanije Samsung, zatražio da poveća isporuku LPDDR5X RAM memorije za narednu generaciju iPhone uređaja.

I upravo "u tom grmu leži zec", jer Samsung, navodno, LPDDR5X memoriju proizvodi isključivo u kapacitetima od 12 GB i 16 GB, tvrdi korejski portal The Bell.

Ukoliko se to obistini, povećanje RAM-a na 12 GB omogućiće iPhone 18 modelu da lokalno pokreće AI modele, što je teško izvodljivo sa 8 GB RAM-a.

Prema izvještajima, Apple planira da pređe na drugačiji raspored lansiranja počev od 2026. godine. Navodno ćemo iPhone Pro modele vidjeti na jesen 2026, dok će osnovni model biti predstavljen tek na proljeće 2027. godine.

