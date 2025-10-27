TikTok prelazi u američke ruke: Kina i SAD imaju finalni dogovor, čega se sastanak Sija i Trampa

Amerika i Kina postigle su konačan dogovor o prodaji TikTok-a, koji bi trebalo da formalno potvrde Donald Tramp i Si Đinping tokom susreta 30. oktobra.

Izvor: Ascannio / Shutterstock.com

Ministar finansija SAD Skot Besant izjavio je da će dogovor o TikTok-u biti finalizovan u četvrtak, 30. oktobra, tokom sastanka predsjednika Donalda Trampa i kineskog lidera Sija Đinpinga.

"Postigli smo konačno sporazum o TikTok-u u Madridu i svi detalji su dogovoreni. Lideri će ga formalno potvrditi u četvrtak u Koreji", rekao je Besant za CBS News.

I sam Donald Tramp je potvrdio ove riječi. Govoreći u avionu Air Force One, na putu iz Malezije ka Japanu, predsjednik SAD je dodao da bi konačni sporazum o TikTok-u mogao da bude potpisan tokom susreta.

"Imam veliko poštovanje prema predsjedniku Siju i siguran sam da ćemo postići dogovor", rekao je Tramp.

Sastanak Trampa i Sija održaće se u okviru samita APEC-a u Južnoj Koreji. Tramp je još krajem septembra potpisao izvršni ukaz kojim se dozvoljava prodaja američkih TikTok operacija domaćim investitorima. Prema dokumentu, nova kompanija biće u američkom vlasništvu, dok će udeo kineske ByteDance grupe biti ograničen na 20%.

Zakon koji je prošle godine potpisao predsjednik Džo Bajden zahtijevao je da ByteDance do 19. januara 2025. proda TikTok ne-kineskom vlasniku. Vrhovni sud SAD potvrdio je taj zakon, čime je aplikaciji zabranjen rad u zemlji bez prodaje američkoj kompaniji.

Tramp je po stupanju na novi mandat više puta produžavao rok za prodaju - najpre na april, potom jun i septembar, a posljednji put do 16. decembra. U međuvremenu su SAD i Kina u Madridu postigle okvirni dogovor o prodaji.

Prema informacijama Bloomberg-a, američku verziju TikTok-a vodiće konzorcijum koji čine Oracle Corporation, Andreessen Horowitz i Silver Lake, a korisnici će nakon finalizacije ugovora preći na novu platformu.