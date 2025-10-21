Da li ste stvoreni za kratku ili dugu kosu? TikTok trik otkriva idealnu dužinu

Saznajte da li vam bolje stoji kratka ili duga kosa uz viralni TikTok trik i praktičan test koji svako može da uradi kod kuće.

Izvor: Shutterstock

Da li ste se ikada zapitali da li bi vam više pristajala kratka ili duga kosa – ali se niste usudili da rizikujete sa makazama? Zahvaljujući jednom jednostavnom triku, više ne morate nagađati. Internet je ponovo oživio viralni test koji otkriva pravi odgovor – bez odlaska kod frizera i bez drame.

Sve je počelo s poznatim frizerom Džonom Fridom (John Frieda), koji je proučavajući proporcije lica otkrio da ugao vilice može da otkrije koja dužina kose najbolje pristaje vašem licu. Ovaj princip nazvao je "pravilo 2,25 inča" (5,17 cm), a sada je zahvaljujući TikTok filteru "2.25 hair length" ponovo postao hit na mrežama.

Da biste isprobali filter, dovoljno je da otvorite TikTok, pronađete efekat "2.25 hair length" i poravnate svoje lice unutar označenog kruga. Na ekranu će se pojaviti dvije crvene linije koje prate proporcije vašeg lica – a broj koji se zatim pojavi pokazuje vaš rezultat.

Kako da uradite test i bez TikToka:

Ako nemate aplikaciju, možete sve provjeriti i kod kuće. Stanite bočno pred ogledalo, držite olovku horizontalno ispod brade, a lenjir vertikalno ispod uha. Izmjerite rastojanje između tačke ispod uha i olovke:

ako je manje od 2,25 inča (5,17 cm) – kratka kosa će vam savršeno pristajati;

– kratka kosa će vam savršeno pristajati; ako je veće, vjerovatno ste rođeni za dugu kosu.

Naravno, nijedno pravilo ne može u potpunosti da zamijeni lični stil. Ako vam test kaže da skratite kosu, a vi volite svoje duge talase – zadržite ih! I obrnuto. Najvažnije je da frizura odgovara vašoj ličnosti, navikama i načinu života.

Na kraju, najbolja frizura nije ona koja je u trendu – već ona uz koju se osjećate samouvereno i lijepo.

