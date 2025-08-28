Frizure koje brišu godine: Tajna je u pravom izboru dužine i stila

Žene posle pedesete sve češće biraju kratke frizure jer podmlađuju lice i daju kosi punoću. Otkrijte zašto su bob, pixie i bixie najbolji izbor i kako ih negovati.

Izvor: Shutterstock

Kratka kosa poslednjih godina doživljava veliki povratak, a žene poslije pedesete sve češće biraju odvažnije i modernije frizure.

Osim što su praktične, kratke frizure mogu vizuelno podmladiti lice, dodati kosi volumen i naglasiti crte lica. Donosimo vam pregled najpopularnijih stilova i savete kako ih nositi i njegovati.

Bob – bezvremenska elegancija

Bob frizura je klasik koji nikada ne izlazi iz mode i odlično pristaje i ženama nakon pedesete. U zavisnosti od varijante, može dodati i volumen i svježinu kosi. Duži bob, koji seže do ramena, odličan je izbor za one koje ne žele u potpunosti da se odreknu duge kose. Danas postoji mnogo verzija – od klasičnog boba do trendi varijanti kao što su “tob bob”, “copper bob” ili “boyfriend bob”.

Žena sa bob frizurom koja je u trendu 2025.

Izvor: Shutterstock

Šiške – trenutni efekat podmlađivanja

Šiške mogu potpuno transformisati frizuru i licu dati svjež, mladalački izgled. Blago razbarušene, poluduge šiške koje prekrivaju čelo savršeno se uklapaju uz frizure srednje dužine i dodaju dinamiku cjelokupnom stilu.

Žena skraćuje šiške

Izvor: Shutterstock

Piksi – hrabar i praktičan izbor

Za one koje žele potpuno novu energiju u svom izgledu, piksi je pravi pogodak. Ova kratka, slojevita frizura može biti ravna, talasasta, sa podšišanim delovima ili razigranim šiškama. Osim što je laka za održavanje, piksi pruža beskrajne mogućnosti stilizovanja, a među njegovim najpoznatijim obožavateljkama su Hali Beri i Šeron Stoun.

Žena sa piksi frizurom

Izvor: Shutterstock

Biksi – spoj dva trenda

Ako prvi put čujete za "biksi", u pitanju je moderna kombinacija boba i piksija. Ova frizura ima duže šiške poput boba, dok su strane i zadnji dio slojevito ošišani u pixie stilu. Rezultat je mladalačka, voluminozna i razigrana frizura koja ističe lice.

Zašto žene poslije 50. biraju kratke frizure?

S godinama kosa postaje tanja i gubi volumen zbog smanjenja proizvodnje estrogena i keratina. Kratke frizure ne samo da prikrivaju te promene, već i olakšavaju njegu, a pritom donose svjež i moderan izgled.

Ako vam je kosa oslabila i postala tanka, kratka frizura može odmah stvoriti utisak punoće. Bob, pixie i bixie posebno su dobri za prikrivanje proređenih delova i dodavanje volumena. Najbolje je da se posavetujete sa frizerom kako biste pronašli varijantu koja savršeno odgovara vašem obliku lica.

Novi list/ Lepa&Srećna/