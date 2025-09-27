TikTok u američkim rukama: Tramp potpisao, Amerikance više nećemo viđati na platformi

Kako će izgledati TikTok pod američkom kontrolom, ko će imati pristup algoritmima i šta zaista znači Trampova uredba?

Izvor: Shutterstock

Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu koja postavlja okvire za ono što će se uskoro dešavati sa TikTok platformom na američkom tlu. Razvoj lokalne verzije usluge preuzeće isključivo kompanije sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, a one će ujedno postati vlasnici izvornog koda, dok originalni vlasnici više neće moći da upravljaju algoritmima.

TikTok prilagođen američkom tržištu je tema o kojoj se piše već neko vrijeme. Redovno stižu različite informacije, ali za prosječne korisnike za sada se ništa nije promijenilo. Amerikanci i dalje koriste globalnu verziju i teško je procjeniti kada će taj status biti drastično izmijenjen. Jedno je sigurno - svaki naredni dan nas približava ovom prelomnom trenutku.

Izvršna uredba koju je potpisao američki predsjednik daje jasniju sliku o predstojećoj transakciji. Dokument definiše okvir potencijalnog ugovora koji bi američke kompanije potpisale sa originalnim vlasnikom, kompanijom ByteDance. Vrednost poslovanja TikTok-a u SAD procenjena je na 14 milijardi dolara, a većinu udela preuzeće nekoliko američkih kompanija.

Formiraće se i potpuno novi nadzorni odbor, čiji će glavni zadatak biti poštovanje pravila o zaštiti podataka i nacionalnoj bezbjednosti. Vlasnici američke verzije TikTok-a dobiće, pored kontrole nad algoritmom preporuka, i pristup izvornom kodu, kao i sistemu za moderaciju sadržaja. Ko će, dakle, imati uvid u tako strogo čuvane informacije?

Raspodela izgleda ovako:

45 procenata udejla preći će u ruke Oracle-a, Silver Lake-a i MGX-a,

35 procenata ostaće u vlasništvu ByteDance-a,

Za preostalih 20 procenata još nema jasnog odgovora.

Kako će izgledati TikTok pod američkom kontrolom?

Izvor: Ascannio / Shutterstock.com

Donald Tramp bi, naravno, želio da TikTok bude u potpunosti pod kontrolom Amerikanaca, a isto važi i za sadržaj koji se prikazuje. Ipak, svjestan je da to jednostavno nije izvodljivo. Ako je verovati njegovim riječima, lokalna verzija usluge pravično će tretirati svaku društvenu grupu, svako političko mišljenje i svaki pogled na svijet. Ostaje da se vidi kako će to izgledati u praksi.

Važno je napomenuti i da potpisana izvršna uredba ne znači i trenutnu realizaciju transakcije. Ugovor još nije spreman i vjerovatno će proći neko vrijeme pre nego što bude potpisan. U igri su i dalje potencijalni investitori, a teško je očekivati da će ByteDance bez razmišljanja pristati na sve uslove koje je postavio Tramp.

Zbog toga ćemo još neko vrijeme gledati sadržaj koji objavljuje američka zajednica u globalnoj verziji, ali ne zadugo.

(MONDO)