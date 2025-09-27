logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

TikTok u američkim rukama: Tramp potpisao, Amerikance više nećemo viđati na platformi

TikTok u američkim rukama: Tramp potpisao, Amerikance više nećemo viđati na platformi

Autor mondo.ba
0

Kako će izgledati TikTok pod američkom kontrolom, ko će imati pristup algoritmima i šta zaista znači Trampova uredba?

Tiktok u americi Izvor: Shutterstock

Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu koja postavlja okvire za ono što će se uskoro dešavati sa TikTok platformom na američkom tlu. Razvoj lokalne verzije usluge preuzeće isključivo kompanije sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, a one će ujedno postati vlasnici izvornog koda, dok originalni vlasnici više neće moći da upravljaju algoritmima.

TikTok prilagođen američkom tržištu je tema o kojoj se piše već neko vrijeme. Redovno stižu različite informacije, ali za prosječne korisnike za sada se ništa nije promijenilo. Amerikanci i dalje koriste globalnu verziju i teško je procjeniti kada će taj status biti drastično izmijenjen. Jedno je sigurno - svaki naredni dan nas približava ovom prelomnom trenutku.

Izvršna uredba koju je potpisao američki predsjednik daje jasniju sliku o predstojećoj transakciji. Dokument definiše okvir potencijalnog ugovora koji bi američke kompanije potpisale sa originalnim vlasnikom, kompanijom ByteDance. Vrednost poslovanja TikTok-a u SAD procenjena je na 14 milijardi dolara, a većinu udela preuzeće nekoliko američkih kompanija.

Formiraće se i potpuno novi nadzorni odbor, čiji će glavni zadatak biti poštovanje pravila o zaštiti podataka i nacionalnoj bezbjednosti. Vlasnici američke verzije TikTok-a dobiće, pored kontrole nad algoritmom preporuka, i pristup izvornom kodu, kao i sistemu za moderaciju sadržaja. Ko će, dakle, imati uvid u tako strogo čuvane informacije?

Raspodela izgleda ovako:

  • 45 procenata udejla preći će u ruke Oracle-a, Silver Lake-a i MGX-a,
  • 35 procenata ostaće u vlasništvu ByteDance-a,
  • Za preostalih 20 procenata još nema jasnog odgovora.

Kako će izgledati TikTok pod američkom kontrolom?

Izvor: Ascannio / Shutterstock.com

Donald Tramp bi, naravno, želio da TikTok bude u potpunosti pod kontrolom Amerikanaca, a isto važi i za sadržaj koji se prikazuje. Ipak, svjestan je da to jednostavno nije izvodljivo. Ako je verovati njegovim riječima, lokalna verzija usluge pravično će tretirati svaku društvenu grupu, svako političko mišljenje i svaki pogled na svijet. Ostaje da se vidi kako će to izgledati u praksi.

Važno je napomenuti i da potpisana izvršna uredba ne znači i trenutnu realizaciju transakcije. Ugovor još nije spreman i vjerovatno će proći neko vrijeme pre nego što bude potpisan. U igri su i dalje potencijalni investitori, a teško je očekivati da će ByteDance bez razmišljanja pristati na sve uslove koje je postavio Tramp.

Zbog toga ćemo još neko vrijeme gledati sadržaj koji objavljuje američka zajednica u globalnoj verziji, ali ne zadugo.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

tiktok

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS