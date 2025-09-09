Društvena mreža koja ruši rekorde u Evropi: Broj korisnika skočio na 200 miliona u samo godinu dana

Ovaj gigant, procjenjuje se, vredi više od 330 milijardi dolara.

Prema najnovijim podacima koje je objavio Rojters, popularna platforma za kratke videe TikTok dostigla je impresivnu brojku od preko 200 miliona mesečnih korisnika u Evropi. Ovaj broj da jedan od tri stanovnika koristi TikTok, što svjedoči o nevjerovatnoj popularnosti aplikacije, posebno među mlađom populacijom.

Brojka od 200 miliona predstavlja značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu, kada je platforma zabilježila 175 miliona korisnika u 32 evropske zemlje. Ovaj kontinuirani rast potvrđuje status TikToka kao jedne od najbrže rastućih društvenih mreža danas.

Globalno, TikTok, u vlasništvu kineskog tehnološkog giganta BajtDens, ima više od milijardu aktivnih mjesečnih korisnika, potvrdio je portparol kompanije. Platforma je postala kulturni fenomen, diktirajući trendove u muzici, modi i zabavi.

Prepreke za TikTok

Uprkos eksplozivnom rastu, TikTok-ov put nije bez prepreka. Kompanija se suočava sa regulatornim izazovima širom svijeta, a posebno je teško pogođena u Sjedinjenim Državama, gdje je bivša administracija predsednika Donalda Trampa insistirala na prodaji američkog dijela poslovanja.

Ni situacija u Evropi nije bez izazova. U maju je vodeći regulator privatnosti EU kaznio TikTok sa ogromnih 530 miliona evra zbog kršenja pravila o zaštiti podataka korisnika.

Iza svega stoji finansijska snaga njegove matične kompanije, ByteDance. Krajem avgusta, Rojters je izvestio da kompanija planira da pokrene program otkupa akcija za zaposlene, procjenjujući vrijednost kineskog giganta na više od 330 milijardi dolara. Ova finansijska stabilnost omogućava TikToku da izdrži regulatorne kazne i nastavi svoju globalnu ekspanziju.

Generalno, dok se TikTok bori sa regulatornim pritiskom i zabrinutostima u vezi sa privatnošću podataka, njegov uticaj i domet u Evropi i širom svijeta nastavljaju nezaustavljivo da rastu. Sa ogromnom bazom korisnika i snažnom finansijskom podrškom, platforma ostaje ključni igrač u digitalnom svijetu.

