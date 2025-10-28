Impresivni RTX Remix za GTA IV: Da li je ovo inspiracija za Rockstar?

RTX Remix mod još nije spreman za široku upotrebu, ali novi kadrovi obećavaju.

Izvor: YouTube / gabdeg

Na YouTube-u se pojavio snimak impresivne modifikacije pod nazivom RTX Remix za GTA IV.

U pitanju je obiman paket grafičkih unapređenja koji igračima omogućava da zamisle kako bi mogao da izgleda eventualni zvanični remaster studija Rockstar Games, o čijem postojanju se spekuliše mjesecima.

Inspiracija za Rockstar?

Grand Theft Auto IV je nesumnjivo jedna od najomiljenijih igara kultnog serijala, bilo zbog ozbiljne priče o Niku Beliću, ili zbog naprednog modela fizike koji i poslije 17 godina od izlaska prevazilazi neke savremene naslove. Ipak, riječ je o igri iz 2008. godine, što se najviše primjećuje po tadašnjoj grafici - ipak, fan xoxor4d odlučio je da igri udahne novi život kroz niz vizuelnih poboljšanja.

Izvor: YouTube / gabdeg

Ovaj entuzijasta je u igru implementirao real-time path tracing - tehnologiju koja omogućava realističnije osvjetljenje, kakvo poznajemo iz modernih naslova. Unapređene su i teksture i refleksije na zgradama, što je sivoj arhitekturi Liberty City-ja dalo znatno moderniji izgled. Napredni svjetlosni efekti naročito dolaze do izražaja tokom vožnje, kada karoserija automobila prirodnije reaguje na svjetlosne uslove okoline.

Nažalost, obećavajući paket vizuelnih poboljšanja igrači vjerovatno neće moći uskoro da isprobaju. Autora čeka još mnogo posla, što potvrđuje i činjenica da još uvijek nije poznato ni približno vrijeme izlaska.