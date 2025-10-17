Battlefield 6 razvalio: Prodato 7 miliona primjeraka u prva 3 dana

Najnovije izdanje Battlefield 6 igre oborilo je sve rekorde franšize.

Izvor: Steam / Battlefield 6

EA je u posljednjih mjesec dana napravio pravi haos na tržištu igara. Kompanija ne samo da je najavila istorijsku prodaju vrijednu 55 milijardi dolara i povlačenje sa berze, već je Battlefield 6 u prva tri dana prodao više od 7 miliona kopija i oborio sve rekorde franšize.

I tu nije kraj brojkama. Tokom prazničnog vikenda, igra je imala preko 172 miliona odigranih onlajn mečeva. Pored toga, zabilježeno je čak 15 miliona sati gledanja na striming servisima.

Prodajni rezultati Battlefield 6 igre predstavljaju najbolji start u istoriji franšize. Poređenja radi, Battlefield 2042 iz 2021. godine prodao se u "svega" 4,2 miliona primjeraka tokom prve nedjelje.

Citati iz EA blog posta zvuče kao govori na dodjeli nagrada. "Prije svega, želimo da se zahvalimo našim igračima", napisao je generalni menadžer franšize Bajron Bidi. "Nikada ne uzimamo ovakve trenutke zdravo za gotovo, pa želim da izrazim iskrenu zahvalnost našim globalnim Battlefield studijima i strastvenoj zajednici koja nam je pomogla da dođemo do ove tačke", dodao je izvršni potpredsjednik Vins Zampela.

Lansiranje igre dogodilo se nekoliko nedjelja nakon što je Electronic Arts objavio da će se povući sa berze. Gaming gigant postaje vlasništvo javnog investicionog fonda Saudijske Arabije (PIF)i kompanije Silver Lake i Affinity Partners. U srijedu su sindikalno organizovani zaposleni u EA-ju izrazili protivljenje akviziciji, upozoravajući da "svaki put kada privatni kapital ili milijarderski investitori preuzmu studio, radnici gube vidljivost, transparentnost i moć".

Battlefield 6 lansiran je 10. oktobra i dostupan je za PC, PS5 i Xbox Series X/S konzole. Sadržaj prve sezone stiže uskoro - 28. oktobra.