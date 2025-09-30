Trebinje na svjetskoj gejming mapi: Globalni lideri prvi put u BiH na Mediterranean Gaming Festivalu

Trebinje je protekle sedmice bilo domaćin prvog Mediterranean Gaming Festivala, jedinstvene međunarodne konferencije posvećene gejmingu, esportu, kreativnim industrijama, turizmu i digitalnim inovacijama.

Izvor: Mediterranean Gaming Festival/Leon Bijelić

Ono što ovaj festival učinilo posebnim jeste činjenica da su u Trebinje, prvi put u Bosni i Hercegovini, stigla brojna značajna imena iz svjetske gaming i kreativne industrije, kao i gosti iz više od 20 zemalja sa različitih kontinenata. Tokom dva dana, Trebinje je postalo međunarodna tačka susreta gejminga, esporta i inovacija.

"Mediterranean Gaming Festival je mnogo više od same konferencije, to je dokaz šta se može postići kada se spoje ideja, entuzijazam i zajednička vizija. Ponosna sam što smo u Trebinju okupili ljude iz čitavog svijeta i stavili Bosnu i Hercegovinu na mapu svjetskih događaja. Naš cilj od samog početka bio je da pokažemo kako gejming i esport mogu biti pokretači razvoja, ne samo industrije, nego i turizma, kulture, gastronomije i obrazovanja. Za one koji možda ne znaju, gejming industrija danas je veća od Holivuda i muzičke industrije zajedno, a na najvećim esport turnirima fondovi prelaze desetine miliona dolara. Već se pripremaju i prve olimpijske igre koje će uključiti esport discipline. To jasno pokazuje da gejming nije samo hobi, već ozbiljan globalni biznis i budućnost koja otvara nova radna mjesta, prilike i perspektive za mlade ljude", izjavila je Sanja Miovčić, izvršna direktorica Investicijske fondacije Impakt i organizator festivala.

Izvor: Mediterranean Gaming Festival/Leon Bijelić

Festival je otvoren svečanim obraćanjima Mirka Ćurića, gradonačelnika Trebinja, Ante Šaravanje, predsjednika Esport saveza BiH, i Denisa Šulića, ministra trgovine i turizma Republike Srpske. Program je obuhvatio panel diskusije, keynote govore, studije slučaja, esports turnire, indie izložbe i VR/AR demo zone.

Učesnici su kroz diskusije istakli značaj razvoja esporta kao pokretača regionalne saradnje i profesionalnih prilika, kao i važnost uključivanja mladih i žena u industriju, te potrebu da se geming poveže sa turizmom, kreativnim industrijama i lokalnim razvojem. Poseban dio diskusije odnosio se na izazove u oblasti unapređenja regulatornog okvira, zakonodavstva, edukacije i mentalnog zdravlja mladih.

GOVORNICI Među govornicima su bila neka od najznačajnijih imena industrije: Mostafa Abusamra (Healthy Gaming, Saudi Arabia & MENA region), Tijago Fernandes (GirlGamer Esports Festival), Boban Totovski (International Esports Federation – IESF), Alehandro Alguasil Segura (pro eFootball igrač i komentator), Denis de Kanter (Esports Integrity Commission), Jasin Nuri (akademik i preduzetnik), Domagoj Crnković (PISMO Inkubator – Novska projekt), Mario Čelan – CEO Educatorium, predsjednik upravnog odbora Centra za svemirske i inovativne tehnologije, kao i brojni regionalni influenseri: Idžo, Veki, Ignjat Kotlaja i drugi.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić dodao je: "Velika je čast što je upravo Trebinje izabrano za domaćina ovog festivala. Naš grad je spoj tradicije, kulture i gostoprimstva, a sada pokazujemo da smo spremni da budemo i centar novih tehnologija i kreativnih industrija. Ovdje se rodila sinergija koja će iznjedriti nova prijateljstva, projekte i prilike za cijelu zajednicu. Ovo je tek prvi korak ka platformi koja će dugoročno povezivati talente, investitore i institucije, i vjerujem da će festival u Trebinju postati jedno od ključnih mjesta susreta industrije u ovom dijelu Mediterana."

"Gejming i esport više nisu samo zabava, oni su pokretač novih radnih mjesta, inovacija i međunarodne saradnje. Trebinje ima potencijal da postane prepoznatljivo regionalno središte kreativnih industrija, a ovaj festival je dokaz da idemo u tom pravcu", izjavio je Goran Kuzmić, generalni sekretar Esport saveza BiH.

Organizatori su najavili da će Mediterranean Gaming Festival Trebinje postati tradicionalan događaj. Plan za 2026. godinu je još bogatiji program sa novim partnerstvima i projektima koji će dodatno osnažiti poziciju Trebinja i cijelog regiona na globalnoj mapi gaminga i esporta.

Vidi opis Trebinje na svjetskoj gejming mapi: Globalni lideri prvi put u BiH na Mediterranean Gaming Festivalu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mediterranean Gaming Festival/Leon Bijelić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mediterranean Gaming Festival/Leon Bijelić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mediterranean Gaming Festival/Leon Bijelić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Mediterranean Gaming Festival/Leon Bijelić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mediterranean Gaming Festival/Leon Bijelić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Mediterranean Gaming Festival/Leon Bijelić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mediterranean Gaming Festival/Leon Bijelić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Mediterranean Gaming Festival/Leon Bijelić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Mediterranean Gaming Festival/Leon Bijelić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mediterranean Gaming Festival/Leon Bijelić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mediterranean Gaming Festival/Leon Bijelić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Mediterranean Gaming Festival/Leon Bijelić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mediterranean Gaming Festival/Leon Bijelić Br. slika: 13 13 / 13

Festival se održao pod pokroviteljstvom Grada Trebinja, uz podršku Ministarstva razvoja i preduzetništva Republike Srpske, Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, Investicijske fondacije Impakt, te partnera i sponzora: Mtel, Mozzart, Molson Coors, eAdriatic League, Esports Umbrella, Esport savez BiH, Esport savez Srbije, Esport savez RS, Esports savez Sjeverne Makedonije, Adria Esports Federacija, Esport savezi Hrvatske i Slovenije, World Phygital Community, Esports Integrity Commission, Kulturni centar Trebinje, TREDEA, GoTrebinje, Herceg House, MONDO, Two Dots Media, Nebo Tours, Aurora.