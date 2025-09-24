Mediterranean Gaming Festival Trebinje 2025 – Globalna gejming i esport elita prvi put u BiH

U Trebinju će 25. i 26. septembra biti održan prvi Mediterranean Gaming Festival.

Izvor: Mediterranean Gaming Festival 2025

Kulturni centar Trebinje biće 25. i 26. septembr domaćin prvog Mediterranean Gaming Festival. Trebinje će u srcu Hercegovine okupiti vodeće svjetske stručnjake i ličnosti iz oblasti gaminga, esporta, kreativnih industrija i digitalnih inovacija.

Na listi potvrđenih govornika nalaze se istaknuta imena:

Tijago Fernandez – potpredsjednik E-sport saveza Portugala, direktor Girl Gamer E-sports fesivala, vodeći evropski stručnjak za gejming biznis i inovacije

– potpredsjednik E-sport saveza Portugala, direktor Girl Gamer E-sports fesivala, vodeći evropski stručnjak za gejming biznis i inovacije Mostafa Abusamra – međunarodno priznati lider u oblasti digitalne transformacije i gaming edukacije MENA regije

– međunarodno priznati lider u oblasti digitalne transformacije i gaming edukacije MENA regije Boban Totovski – generalni sekretar Svjetske esport federacije

– generalni sekretar Svjetske esport federacije Alehandro Alguasil Segura – svjetski šampion eFootball-a i globalni promoter esporta zajednice

– svjetski šampion eFootball-a i globalni promoter esporta zajednice Ante Šaravanja – predsjednik E-sports saveza BiH, preduzetnik i pionir kreativnih industrija u regionu

– predsjednik E-sports saveza BiH, preduzetnik i pionir kreativnih industrija u regionu Mario Čelan – CEO Educatorium, predsjednik upravnog odbora Centra za svemirske i inovativne tehnologije

– CEO Educatorium, predsjednik upravnog odbora Centra za svemirske i inovativne tehnologije Jasin Nuri Vajensi – ekspert za esport menadžment i razvoj gaming ekosistema

– ekspert za esport menadžment i razvoj gaming ekosistema Denis de Kanter – međunarodni konsultant i inovator u gamingu i edukaciji

– međunarodni konsultant i inovator u gamingu i edukaciji Ognjen Drašković – predsjednik E-sports saveza Republike Srbije, vizionar u spajanju gaminga i turizma

– predsjednik E-sports saveza Republike Srbije, vizionar u spajanju gaminga i turizma Filip Šoć – predstavnik World Phygital Community i NASEF Europe

predstavnik World Phygital Community i NASEF Europe Nađa Rajković – predstavnica nove generacije gejming liderki

Pored njih, festival će ugostiti i brojne influensere iz regije – Idžo, Veki, Ignjat i mnoge druge, koji okupljaju stotine hiljada fanova i mladih entuzijasta.

Organizatori ističu da je ovo prvi put da će Trebinje i Bosna i Hercegovina biti domaćini događaju koji okuplja goste iz više od 20 zemalja svijeta, uključujući vodeće investitore, developere, esport profesionalce i predstavnike institucija.

Tokom dvodnevnog programa posjetioci će moći uživati u esport turnirima, prezentacijama indie igara, VR/AR demo zonama, panelima i radionicama. Festival će posebno naglasiti i ulogu gejminga u turizmu, gastronomiji i kulturnom nasljeđu regije i Meditarana, kao i značajnu ulogu žena u industriji.

"Mediterranean Gaming Festival Trebinje 2025" održava se pod pokroviteljstvom Grada Trebinja, uz podršku relevantnih institucija, kompanija i međunarodnih partnera.

Više informacija možete pronaći na www.medgamingfestival.com