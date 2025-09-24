logo
Mediterranean Gaming Festival Trebinje 2025 – Globalna gejming i esport elita prvi put u BiH

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
U Trebinju će 25. i 26. septembra biti održan prvi Mediterranean Gaming Festival.

Globalna gejming i esport elita stiže na Mediterranean Gaming Festival Trebinje 2025 Izvor: Mediterranean Gaming Festival 2025

Kulturni centar Trebinje biće 25. i 26. septembr domaćin prvog Mediterranean Gaming Festival. Trebinje će u srcu Hercegovine okupiti vodeće svjetske stručnjake i ličnosti iz oblasti gaminga, esporta, kreativnih industrija i digitalnih inovacija.

Na listi potvrđenih govornika nalaze se istaknuta imena:

  • Tijago Fernandez – potpredsjednik E-sport saveza Portugala, direktor Girl Gamer E-sports fesivala, vodeći evropski stručnjak za gejming biznis i inovacije
  • Mostafa Abusamra – međunarodno priznati lider u oblasti digitalne transformacije i gaming edukacije MENA regije
  • Boban Totovski – generalni sekretar Svjetske esport federacije
  • Alehandro Alguasil Segura – svjetski šampion eFootball-a i globalni promoter esporta zajednice
  • Ante Šaravanja – predsjednik E-sports saveza BiH, preduzetnik i pionir kreativnih industrija u regionu
  • Mario Čelan – CEO Educatorium, predsjednik upravnog odbora Centra za svemirske i inovativne tehnologije
  • Jasin Nuri Vajensi – ekspert za esport menadžment i razvoj gaming ekosistema
  • Denis de Kanter – međunarodni konsultant i inovator u gamingu i edukaciji
  • Ognjen Drašković – predsjednik E-sports saveza Republike Srbije, vizionar u spajanju gaminga i turizma
  • Filip Šoć – predstavnik World Phygital Community i NASEF Europe
  • Nađa Rajković – predstavnica nove generacije gejming liderki

Pored njih, festival će ugostiti i brojne influensere iz regije – Idžo, Veki, Ignjat i mnoge druge, koji okupljaju stotine hiljada fanova i mladih entuzijasta.

Organizatori ističu da je ovo prvi put da će Trebinje i Bosna i Hercegovina biti domaćini događaju koji okuplja goste iz više od 20 zemalja svijeta, uključujući vodeće investitore, developere, esport profesionalce i predstavnike institucija.

Tokom dvodnevnog programa posjetioci će moći uživati u esport turnirima, prezentacijama indie igara, VR/AR demo zonama, panelima i radionicama. Festival će posebno naglasiti i ulogu gejminga u turizmu, gastronomiji i kulturnom nasljeđu regije i Meditarana, kao i značajnu ulogu žena u industriji.

"Mediterranean Gaming Festival Trebinje 2025" održava se pod pokroviteljstvom Grada Trebinja, uz podršku relevantnih institucija, kompanija i međunarodnih partnera.

Više informacija možete pronaći na www.medgamingfestival.com

