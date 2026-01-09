logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nezapamćena scena u NBA ligi: "Idite kući, nema utakmicei"

Nezapamćena scena u NBA ligi: "Idite kući, nema utakmicei"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nikola Jović i njegovi saigrači nisu mogli da odigraju utakmicu u NBA prethodne noći.

Zasto je odlozen mec cikago majami u nba Izvor: Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Prethodne noći u NBA ligi odigrane su samo tri utakmice, a četvrta koja je bila najiščekivanija - ipak je otkazana. Preciznije, susret Čikaga i Majamija je odložen do daljeg, nakon što su navijači praktično dva sata sjedili u "Junajted centru" i čekali da njihovi miljenici istrče na parket.

Na kraju im je objašnjeno da ipak idu kućama, pošto parket nije u funkcionalnom stanju za košarku. Preciznije, utakmica je odložena zbog vlage na parketu, a uprkos pokušajima da se voda obriše - to na kraju nije pošlo redarima za rukom.

Ovo je prvi put još od 2017. godine da je utakmica regularnog dijela sezone u NBA ligi odložena zbog klizavog parketa (tada su igrali Minesota i Portland), a voda je bila vidljiva kada su igrači izašli na zagrijavanje. Nivo vlažnosti vazduha u dvorani bio je duplo veći nego što je uobičajeno za utakmicu, čak je i u Čikagu tokom dana bilo topline nego inače, a svi su bili ubijeđeni da će se igrati jer je čak intonirana i himna SAD.


Ipak, parket je bio previše mokar da bi se igralo, tako da će svi navijači koji su kupili karte za ovu utakmicu dobiti povrat novca, saoštila je NBA liga.

S obzirom da je ovdje trebalo da igra Nikola Jović, nikog od srpskih igrača više nismo vidjeli na parketu NBA prošle noći.

NBA rezultati 9. januar:

  • Šarlot - Indijana 114:112
  • Minesota - Klivlend 131:122
  • Juta - Dalas 116:114

BONUS VIDEO

Pogledajte

00:37
Nikola Jokić o poslednjem napadu Denvera
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC