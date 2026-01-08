NBA priča o ovom šutu za pobjedu: Darko Rajaković nacrtao akciju, pa gledao delirijum na parketu

Darko Rajaković radi sjajan posao u Torontu, a sada je nacrtao akciju za pobjedu protiv Šarlota.

Izvor: X/@Raptors/Prinstcreen

U večeri kada je Denver pobijedio Boston bez Nikole Jokića u sastavu, a Deni Avdija nastavio da niže MVP partije, pobijedio je i Toronto. Ekipa iz Kanade koju sa klupe vodi Darko Rajaković ne posustaje i timskom igrom nastavlja da melje rivale. Sada je pao Šarlot u neizvjesnoj završnici 97:96.

Ne samo da je tim Darka Rajakovića uspio da pobijedi bez Brendona Ingrama, nego je to uradio i uprkos tome što je gubio dvocifrenom razlikom. A pobjeda je došla uz neverovatan pogodak Imanuela Kviklija!

Vodio je Šarlot 96:94 na 1,6 sekundi do kraja, a Toronto je imao loptu. Sandro Mamukelašvili je izveo loptu iz auta, a u trku je bez zaustavljanja Imanuel Kvikli pogodio nevjerovatnu trojku. Uživajte:

ALL ANGLES: IQ GAME-WINNING 3 ⏰pic.twitter.com/tIuXEEPhx6 — Toronto Raptors (@Raptors)January 8, 2026

U novoj pobjedi Toronta koja je ovaj tim dovela u sam vrh Istoka najefikasnijji je bio Ar Džej Beret sa 28 poena i 7 skokova. Imanuel Kvikli je dodao 21, a Skoti Barns 17. Kod Šarlota Kolin Sekston je imao 22, a ČLamelo Bol 15 poena.

Detroit je uprkos dabl-dablu Nikole Vučevića od 20 poena i 16 skokova pobijedio Bulse 108:93, a sjajan je sa 31 poenom bio Ajzea Stjuart. Filadelfija je dobila Vašington 131:110, a Tristan Vukčević je upisao minute i dao 2 poena uz 1 asistenciju. Atlanta je bez Trea Janga koji odlazi savladala Nju Orleans Pelikanse 117:100, a Orlando je poslije produžetka dobio Bruklin 104;103. Goga Bitadze je imao 6 poena i 10 skokova.

Bez povrijeđenog Bogdana Bogdanovića Los Anđeles Klipersi su opet izgubili, ovoga puta od Njujorka 123:111. Finiks je dobio Memfis 117:98, a Džok Lendejl nije imao poene, ali je upisao 8 skokova i 4 asistencije. Janis Adetokumbo je imao 34 poena i 10 skokova uz 5 asistencija, ali ipak nije donio pobjedu, Golden Stejt je bio bolji od Milvokija 120:113.

