Lebron Luki priznao da je gazda, pa ga ostavio na cjedilu: Nije mogao sam protiv Vembanjame

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Lebron Džejms je ostavio samog Luku Dončića i nije mogao Slovenac sam da dođe do pobjede protiv San Antonija.

San Antonio pobijedio Lejkerse Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon što mu je Lebron Džejms i zvanično priznao da je gazda u Los Anđelesu nije mogao Luka Dončić sam da donese pobjedu svom timu protiv San Antonija. Dao je 38 poena uz po 10 skokova i asistencija, imao je nevjerovatan tripl-dabl, ali ostali su Lejkersi kratki.

San Antonio je imao više raspoloženih košarkaša i pobijedio je 107:91 u derbiju večeri NBA lige. Keldon Džonson je zablistao sa 27 poena i 6 skokova, dok je Viktor Vembanjama imao dabl-dabl sa 16 poena i 14 skokova. Uz to su Stefon Kesl, Dearon Foks i Džulijan Šampanj bili dvocifreni.

Kod Lejkersa je osim Dončića samo Džejk Laravija bio na visini zadatka sa 16 poena i 7 skokova, a Lebrona Džejmsa na ovom meču nije bilo. Nakon ovog meča San Antonio se popeo na drugo mjesto na tabeli Zapada, odmah iza prvoplasirane Oklahome. Zatim slijedi Denver koji je dobio svoj meč bez Nikole Jokića, pa tim Lejkersa. 

Tagovi

San Antonio LA Lejkers Luka Dončić košarka NBA liga

